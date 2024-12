OnePlus z akumulatorem 7000 mAh. Nadciągają nowe telefony z serii Nord

OnePlus ma w planach nowe modele ze średniej półki. Jeden z nich na globalne rynki może trafić jako OnePlus Nord 5.

Zbliża się globalna premiera OnePlus 13, spodziewany jest też OnePlus 13R, na tym jednak producent nie poprzestaje. W Chinach wkrótce mają zadebiutować nowe smartfony z serii OnePlus Ace, które na światowe rynki mają wejść jako przedstawiciele serii Nord.

OnePlus Nord 5 z akumulatorem 7000 mAh

Seria smartfonów OnePlus Ace przeznaczona jest wyłącznie na chiński rynek, jednak te same urządzenia trafiają później (przynajmniej niektóre) na globalne rynki pod innymi nazwami. Na Weibo i X krążą nowe doniesienia Digital Chat Station o modelu OnePlus Ace 5V, który poza Chinami ma zadebiutować jako OnePlus Nord 5.

Digital Chat Station podaje, że OnePlus Ace 5V ma płaski ekran o rozdzielczości 1.5K z optycznym czytnikiem linii papilarnych – czyli będzie to matryca AMOLED. Sercem telefonu jest Dimensity 9300+ (lub inny Dimensity z serii 9) a najciekawsza informacja dotyczy akumulatora o pojemności aż 7000 mAh. Producenci w ostatnim czasie zwiększają pojemność ogniw, standardem staje się już 6000 mAh, jednak na rynek wkraczają już pierwsze modele z akumulatorami 7000 mAh lub większymi (nie licząc pancerniaków, w których taka pojemność to tyle, co nic).

OnePlus Club na platformie X przekonuje, że ta sama specyfikacja dotyczy modelu OnePlus Nord 5. W przeciekach Digital Chat Station pojawił się jednak jeszcze jeden detal – Ace 5V ma mieć plastikową ramkę obudowy, co w kontekście metalowego OnePlus Nord 4 (czym producent bardzo się szczycił), budzi pewną wątpliwość. Stąd pojawiły się też spekulacje, że OnePlus Ace 5V na światowe rynki wejdzie jako OnePlus Nord CE 5.

Inne źródła podają, że powyższa specyfikacja odnosi się do modelu OnePlus Ace 5S, za to OnePlus Ace 5V będzie miał niemal takie same parametry techniczne, w tym akumulator 7000 mAh, ale moc do pracy dostarczy Snapdragon 8s Elite. To też by pasowało do modelu OnePlus Nord 5.

Niestety, z tych plotek i spekulacji trudno wysnuć ostateczne wnioski, ale zapowiedź akumulatora 7000 mAh w nowej generacji smartfonów OnePlus pozwala mieć nadzieję, że OnePlus Nord 5 doczeka się kolejnego, solidnego ulepszenia. Telefon może się okazać mocną propozycją na średniej półce cenowej, jednak na premierę trzeba będzie jeszcze zaczekać kilka miesięcy.

