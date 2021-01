OnePlus Band - premiera opaski już 11 stycznia

Firma OnePlus potwierdziła datę premiery swojej inteligentnej opaski. OnePlus Band zostanie zaprezentowany już 11 stycznia.

Datę premiery potwierdził indyjski oddział OnePlusa i to właśnie na tamtejszym rynku urządzenie zadebiutuje w pierwszej kolejności.

Introducing the new face of fitness. Staying fit has never been easier.



OnePlus Band#SmartEverywear



Dropping 11am IST | 11th January



Get notified: https://t.co/tyxlW6cRmE pic.twitter.com/Opuo3E2lTc — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 8, 2021



Opaska ma być sprzedawana za pośrednictwem sklepu Amazon.in, który na dedykowanej stronie zdradził nieco więcej informacji na temat jej specyfikacji. Potwierdzają one w większości to, co wiemy już z wcześniejszych przecieków.

OnePlus Band ma oferować funkcję monitorowania tętna w czasie rzeczywistym, monitor snu oraz sensor SpO2. Na pokładzie znajdziemy także 13 trybów dedykowanych śledzeniu różnych rodzajów aktywności fizycznej. Dodatkowo producent chwali się odpornością na wodę i kurz oraz 14-dniowym czasem pracy na jednym ładowaniu.

To, co nie zostało potwierdzone w oficjalnych materiałach, a pojawiło się we wcześniejszych przeciekach, to obecność wyświetlacza AMOLED o przekątnej 1,1" oraz cena urządzenia, która ma wynieść 2499 rupii (ok. 125 zł). Czyżby szykował się atrakcyjny konkurent dla popularnych Mi Bandów od Xiaomi? Przekonamy się już w poniedziałek.

