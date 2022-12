OnePlus 11: producent pochwalił się detalami. Jak Wam się podoba?

Do premiery smartfonu OnePlus 11 jest jeszcze trochę czasu, ale wiadomo na jego temat już prawie wszystko. Producent podzielił się też nowymi grafikami i filmikami, przedstawiającymi wygląd telefonu.

Wygląd OnePlus 11 oczywiście nie jest tajemnicą, bo już jakiś czas temu w sieci pojawiały się rendery, a nawet nieoficjalne materiały wideo – jednak brakowało kropki nad „i”, czyli oficjalnych grafik producenta.

Teraz jednak OnePlus opublikował kilka takich materiałów – przede wszystkim wyraźny render telefonu przedstawiający jego dwie wersje kolorystyczne – zieloną i czarną. Do tego zasypał Weibo kilkusekundowymi filmikami, które też ujawniają pewne szczegóły.

W tym wszystkim najciekawsze wydaje się wykończenie wyspy aparatów. Duży, okrągły moduł sekcji foto zajmuje ¾ szerokości obudowy. Z jednej strony wtopiony jest w szkło tylnej części telefonu, z drugiej szerokim łącznikiem przechodzi w metalową ramkę na bokach. Krawędzie obudowy telefonu są ładnie zaokrąglone. Całość jest może trochę zbyt przekombinowana, ale w sumie robi dobre wrażenie.

Wygląd OnePlusa 11 pokazany przez producenta różni się trochę od krążących wcześniej renderów, na niektórych aparat nie miał nawet połączenia z boczną ramką.

OnePlus 11 trafił także do bazy danych TENAA, gdzie znalazły się jego prawdziwe zdjęcia, ale jak zawsze słabej jakości.

Jeżeli chodzi o specyfikację, to nie ma już większych tajemnic. OnePlus 11 ma zaokrąglony wyświetlacz Fluid AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości QHD+ (3216 × 1440) i odświeżaniu 120 Hz. Moc do pracy dostarcza mu układ Snapdragon 8 Gen 2, któremu towarzyszy do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz nawet 512 GB pamięci masowej UFS 4.0. W takiej konfiguracji smartfon wykręca w AnTuTu 1 341 080 punktów.

Sekcję foto, firmowaną przez Hasselblada, tworzą aparaty: 50 Mpix (OIS), 32 Mpix (z teleobiektywem) i szerokokątny 48 Mpix, a także przedni 16 Mpix.

Akumulator ma pojemność 4870 mAh (marketingowo prezentowane jako 5000 mAh), który można naładować z mocą 100 W. Wszystkim komenderuje Android 13.

