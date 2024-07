Redmagic 9S Pro: najszybszy smartfon świata już zbliża się do Polski

Nubia zaprezentowała gamingowe smartfony Redmagic 9S Pro i Redmagic 9S Pro+. Na początek będą dostępne w Chinach, ale jeszcze w lipcu producent ma ogłosić globalną premierę, a telefon będą mogli także kupić Polacy.

Redmagic 9S Pro i jego wariant z plusem to unowocześnienie modelu Redmagic 9 Pro, znanego już także z polskiego rynku. Zmiany są niezbyt spektakularne, to lekkie odświeżenie poprzedniej konstrukcji.

Redmagic 9S Pro z rekordowym wynikiem AnTuTu

Z wyglądu seria Redmagic 9S Pro różni się tylko detalami wykończenia. Telefony dostępne są w kolorach czarnym, białym, przezroczystym srebrnym i przezroczystym czarnym. Charakterystyczna kanciasta obudowa ma ramki z metalu, szklany tył i wyświetlacz chroniony szkłem Gorilla Glass 5. Nie zabrakło znanych z poprzednich modeli magnetycznych spustów do gier o czułości 520 Hz, widocznego na zewnątrz wentylatora oraz elementów z podświetleniem RGB (16,8 milionów kolorów).

Taki sam jest wyświetlacz, pod którym ponownie został ukryty aparat do selfie 16 Mpix. Ekran nie ma wycięcia na obiektyw, jest to 10-bitowa matryca AMOLED o przekątnej 6,8 cala w rozdzielczości 2480 x 1116. Maksymalne odświeżanie obrazu sięga 120 Hz, reakcja na dotyk 960 Hz, a jasność do 1600 nitów.

Wewnątrz znalazł się ten sam układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ale o nieco wyższym taktowaniu (3,4 GHz) niż standardowe 3,3 GHz. W topowym wariancie w pracy pomaga nawet 24 GB pamięci RAM LPDDR5X, a na dane użytkownik otrzyma do 1 TB pamięci UFS 4.0. Producent chwali się osiągnięciem najwyższego w historii wyniku w benchmarku AnTuTu – 2 369 542 punkty. Za kulturę pracy odpowiada usprawniony układ chłodzenia ICE 13.5 z komorą parową 10 182 mm².

W specyfikacji serii Redmagic 9S Pro znajdziemy łączność 5G, Wi-Fi 7, port USB 3.2 typu C, ekranowy czytnik linii papilarnych, a także głośniki stereo z DTS:X ULTRA i wyjście audio 3,5 mm.

W sekcji foto trudno dostrzec jakieś zmiany. Główny aparat ma 50 Mpix (Samsung GN5), towarzyszy mu szerokokątny 50 Mpix (Samsung JN1) oraz mały aparacik makro 2 Mpix.

Redmagic 9S Pro pracuje pod kontrolą Androida 14 z unowocześnioną wersją nakładki Redmagic OS 9.5. Producent przekonuje, że dodał sporo usprawnień w funkcjach telefonu, m.in. w opcjach gamingowych.

Energię do pracy modelu Redmagic 9S Pro dostarcza akumulator 6500 mAh z ładowaniem 80 W. W Redmagic 9S Pro+ jest to połączenie 5500 mAh i 165 W, jednak ta wersja prawdopodobnie nie będzie dostępna poza Chinami.

Dostępność i ceny

Smartfony Redmagic 9S Pro już wkraczają do przedsprzedaży w Chinach. Najtańszy wariant 12 + 256 GB oznacza wydatek 4799 juanów (ok. 2600 zł). Z kolei topowy model w wersji 9S Pro+ z 24 GB + 1 TB kosztuje 6999 juanów, czyli ponad 3800 zł.

Już 16 lipca Nubia ogłosi dostępność modelu Redmagic 9S Pro na całym świecie. Na podstawie cen poprzednich modeli można zaryzykować stwierdzenie, że w Europie (z dostawą do Polski) cena Redmagic 9S Pro rozpocznie się od ok. 3 tys. zł. W polskiej dystrybucji ceny będę jednak wyższe

Źródło zdjęć: Nubia