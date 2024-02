Nubia Flip 5G przyniesie rewolucję. To klapkowiec na każdą kieszeń

Na targach MWC 2024 prezentuje się również marka Nubia, która wśród kilku swoich nowości pokazała rozkładany, klapkowy smartfon Nubia Flip 5G. Z zapowiedzi wynika, że będzie to najtańszy tego typu telefon na rynku.

Rozkładane smartfony poza kwestiami czysto technicznymi nie zjednały sobie dużej popularności także ze względu na cenę – są zbyt drogie w stosunku do swoich możliwości. Marka Nubia pokazała na targach MWC 2024 klapkowy, rozkładany smartfon Nubia Flip 5G, który ma kosztować około 600 USD, czyli niecałe 2400 zł. Nawet zakładając, że na naszym kontynencie cena wyrażona będzie w euro, to i tak należy spodziewać się kwoty w granicach 2600 zł.

Nubia Flip 5G to globalna wersja innego, znanego już z Japonii telefonu ZTE Libero Flip. Telefon wyróżnia się klapkową obudową z okrągłym wyświetlaczem OLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466. Zewnętrzny ekran może być wykorzystany do odbierania powiadomień, ale też sterowania muzyką, wyświetlania pogody czy do podglądu zdjęć robionych głównym aparatem.

Po rozłożeniu Nubia Flip 5G zaoferuje ekran OLED o sporej przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości 1188 x 2790 i odświeżaniu 120 Hz. Producent zapewnia, że konstrukcja telefonu wytrzyma 200 tys. zgięć.

Sercem klapkowca Nubii jest układ Snapdragon 7 Gen 1, a w specyfikacji znajdziemy także główny aparat 50 Mpix, pomocniczy 2 Mpix, aparat selfie 16 Mpix oraz akumulator 4310 mAh z ładowaniem 33 W.

Nie są to flagowe parametry techniczne, ale niska cena może zachęcić do zakupu. Nie wiadomo jednak, kiedy Nubia Flip 5G wejdzie do sprzedaży.

Zobacz: Honor Magic6 w końcu w Europie. Unikalny smartfon z dużą baterią

Zobacz: Premiera Tecno Pova 6 Pro. Ma wielki akumulator i świecącą niespodziankę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak Telepolis.pl