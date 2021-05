Nowy iPad mini jeszcze w tym roku

Apple jeszcze nie powiedział w tym roku ostatniego słowa na rynku tabletów. W drugiej połowie roku pojawi się nowy iPad mini.

Apple nie tylko utrzymał swoje panowanie na rynku tabletów, ale w minionym kwartale sprzedał prawie drugie tyle tych urządzeń co w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Niedawno amerykański producent zaprezentował swoje nowe tablety z układami M1 i wyświetlaczami mini LED. Niestety, zabrakło w tym gronie nowego iPada mini. Na szczęście nie znaczy to, że takiego urządzenia już wcale nie zobaczymy.

Znany analityk rynkowy Ming-Chi Ko mówi w swoim raporcie, że według jego informacji Apple wprowadzi ten tablet na rynek w drugiej połowie trwającego roku. Wyświetlacz do niego ma wyprodukować Samsung i będzie to końcowy sprawdzian współpracy między obiema firmami przed wyprodukowaniem wyświetlacza dla składanego iPhone'a w 2023. Nowy tablet powinien co prawda dostać nowszy układ, nie powinniśmy się jednak spodziewać wyświetlacza mini LED. W tym przypadku nadal będzie to klasyczny LCD. W przyszłości jednak Apple chce wprowadzić w tabletach wyświetlacze OLED. Zgodnie z dotychczasowymi informacjami ma to się stać w przyszłym roku.

Źródło tekstu: 9to5mac, wł