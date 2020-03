Nowe smartfony Realme pojawią się 26 marca

Wiadomość o oficjalnej dostępności marki Realme w Polsce jest jeszcze świeża, ale nie oznacza to, że to koniec dzisiejszych informacji o firmie. Już 26 marca Realme pokaże swoje nowe telefony.

Do premiery urządzeń dojdzie 26 marca w Indiach. To kluczowy rynek nie tylko dla Realme, ale dla całego koncernu BBK Electronics. W Chinach zarówno Xiaomi jak i marki BBK (Oppo, Vivo, Realme) musiały uznać wyższość Huaweia. Zupełnie inna sytuacja panuje w Indiach, gdzie o prymat walczą Xiaomi, Samsung oraz Vivo. Niedawno do walki dołączył właśnie Realme.

Za sześć dni zadebiutują modele Narzo 10 oraz Narzo 10A. Pierwszy z nich będzie miał potrójny aparat główny, drugi natomiast będzie miał z tyłu aż cztery sensory. To jednak nie koniec informacji. Możemy się spodziewać wyświetlacza 6,5 cala oraz akumulatora o pojemności 5000 mAh. Czy telefony opuszczą Indie? Być może. Realme rozwija się bardzo szybko i ciągle wprowadza kolejne modele na nowe rynki.

Źródło tekstu: realme, wł