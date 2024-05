Nothing Phone (2a) doczekał się edycji specjalnej. Sprawdź, co oferuje

Firma Nothing wprowadziła na rynek specjalną edycję smartfonu Phone (2a). Urządzenie jest sposobem celebracji kolorów czerwonego, żółtego i niebieskiego, ważnych dla tożsamości marki Nothing.

Nothing Phone (2a) Special Edition to specjalna wersja tego średniopółkowego smartfonu, w którym dodano trzy kolory ważne dla marki. To czerwony z produktów audio Nothing, żółty ze słuchawek Ear (a) oraz niebieski z Nothing Phone (2a) Blue Edition. Wszystkie je znajdziemy w tylnej części nowego urządzenia, dyskretnie wkomponowane w biało szarą obudowę.

W nowym smartfonie zmiany dotyczą tylko kolorów. Poza tym jest to taki sam Nothing Phone (2a), jak warianty wypuszczone na rynek wcześniej. Taki sam jest wygląd urządzenia (nie licząc kolorów), jak i specyfikacja.

Zobacz: Nothing Phone (2a) – do 1500 zł trudno o lepszy telefon (test)

marzec 2024 190 g, 8.55 mm grubości 12 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.7" - AMOLED (1084 x 2412 px, 395 ppi) Mediatek Dimensity 7200 Pro, 2,80 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Z radością prezentujemy Phone (2a) Special Edition. Pierwszy produkt, który eksploruje naszą paletę kolorów podstawowych; czerwony, niebieski i żółty. Jego ogólna estetyka nawiązuje do niektórych z naszych bohaterów designu z przeszłości, jednocześnie tworząc nowy wyraz smartfonu. Przekształcenie funkcjonalnego urządzenia w uderzające dzieło sztuki.

– powiedział Adam, Design Director at Nothing

Dostępność i cena

Nothing Phone (2a) Special Edition jest dostępny w konfiguracji 12/256 GB i kosztuje w Polsce 1679 zł. Kupić go można w sklepie na stronie pl.nothing.tech. Taka sama jest cena innych wersji kolorystycznych tego urządzenia.

Zobacz: CMF Phone (1), czyli Nothing sięga do mniej zasobnych kieszeni

Zobacz: Oukitel WP38: tani pancerniak do niszczenia na wyprawach w teren

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Nothing

Źródło tekstu: Nothing, fonearena