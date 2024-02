Nothing Phone (2a) na nowych renderach. Co jeszcze wiemy o smartfonie?

W sieci pojawiły się nowe rendery, przedstawiające wygląd nadchodzącego średniopółkowego smartfonu marki Nothing.

Nothing Phone (2a) ma być tańszym "bratem" flagowego modelu Nothing Phone (2) , czyli swego rodzaju następcą Nothing Phone (1), który również był przedstawicielem średniej półki cenowej. Jeśli wierzyć renderom, które zostały ostatnio opublikowane w sieci, nowe urządzenie marki będzie wyglądać inaczej. Chodzi tu przede wszystkim o inną lokalizację i ułożenie aparatów fotograficznych z tyłu, które będą ponownie dwa i przypominają oczy (nawiązanie do zwiastuna "Fresh Eyes"). Ponownie jednak możemy liczyć na przezroczystą obudowę oraz elementy świecące.

Nowy średniak marki Nothing ma mieć płaską ramkę z trzema metalowymi przyciskami – dwoma po lewej (regulacja głośności) i jednym po prawej (przycisk zasilania).

Nothing Phone (2a) – specyfikacja

Z dotychczasowych doniesień wynika, że Nothing Phone (2a) będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD+ z odświeżaniem 120 Hz. W ekranie będzie wycięty otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix. Z tyłu znajdą się dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix – główny (matryca Isocell S5KG9) oraz ultraszerokokątny (Isocell JN1).

Wewnątrz obudowy ma pracować układ MediaTek Dimensity 7200 Pro, współpracujący z maksymalnie 12 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej. Smartfon będzie miał wymiary 161,7 x 76,3 x 8,55 mm i masę 190 g. Całość będzie zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Dostępność i cena

Oficnalna premiera smartfonu Nothing Phone (2a) odbędzie się 5 marca 2023 roku o godzinie 12:30 polskiego czasu. Wcześniej oczekiwano, że wydarzy się to podczas odbywających się w przyszłym tygodniu w Barcelonie targów MWC 2024.

W Indiach smartfon może kosztować od około 25 tysięcy rupii (około 1200 zł) za wariant 8/128 GB. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Nothing Phone (2a) będzie kosztować w Europie 349 euro (około 1500 zł). Smartfon ma być również do kupienia w Polsce.

Zobacz: Nothing Phone (2a) zadebiutuje w marcu. Oto co o nim wiemy

Zobacz: OnePlus Watch 2 z Google Wear OS 4 zapowiedziany. Premiera na MWC

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: @OnLeaks x @SmartPrix

Źródło tekstu: smartprix.com