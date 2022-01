Nokia G50 dostaje Androida 12

Nokia G50 to niedrogi telefon fińskiego HMD Global. Teraz mobilna Nokia zapewnia aktualizację modelu do Androida 12.

Kolejne telefony na rynku otrzymują Androida 12. Aktualizacja jak zwykle jednak zależy od producentów sprzętu i jak zwykle wygląda... bardzo różnie. Niektóre flagowce nadal nie dostały Androida 12, dla odmiany otrzymują go już nawet tanie telefony. Nokia G50 to telefon, który znajduje się w niższej półce cenowej. Teraz jednak nawet on dostaje Androida 12. W przypadku tego modelu to zresztą bardzo szybka aktualizacja. Smartfon został bowiem zaprezentowany pod koniec września, a w październiku trafił do sprzedaży.

Ile waży Android 12 dla telefonu Nokia G50? Jaki to model?

HMD Global zaczął aktualizacje od bardzo patriotycznego kroku - pierwszym krajem, który otrzymał aktualizację była Finlandia. Niedługo uaktualnienie V2.160 powinno być na wszystkich smartfonach. Waży ono 2,09 GB i zawiera listopadowe poprawki bezpieczeństwa. Przypomnijmy: telefon ma układ Qualcomm Snapdragon 480 5G, wyświetlacz o przekątnej 6,82 cala, aparat główny 48 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix i przedni 8 Mpix. W kwestii pamięci oferuje on 4/6 GB RAM i 64/128 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 5000 mAh.

Źródło zdjęć: Nokia, HMD Global

Źródło tekstu: nokiamob, wł