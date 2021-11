Nokia 9 PureView: zamiast Androida 11 zniżka na nowy telefon

Nokia 9 PureView miała otrzymać aktualizację oprogramowania do Androida 11, ale tak się nie stanie, co potwierdził sam producent. Zamiast tego użytkownicy tego smartfonu mogą otrzymać rabat 50% na nowy smartfon marki Nokia.

Nokia 9 PureView to najbardziej flagowy model tej marki od czasu przejęcia jej przez firmę HMD Global. Wyróżnikiem smartfonu były nie tylko topowe podzespoły, na czele ze Snapdragonem 845, ale również zestaw pięciu niemal identycznych, 12-megapikselowych aparatów fotograficznych z tyłu. Różnica między nimi polegała na tym, że dwa aparaty mogły rejestrować kolory, a pozostałe były monochromatyczne.

Firma HMD zapowiadała, że Nokia 9 PureView otrzyma w przyszłości aktualizację do Androida 10 oraz Androida 11. O ile dziesiątka już na tych urządzeniach pracuje, o tyle jedenastki nie będzie. Problemem nie do przeskoczenia przy przygotowywaniu nowej wersji oprogramowania stał się właśnie tylny aparat. Firma, która współtworzyła ten system, nie zajmuje się już smartfonami, a dla HMD proces przygotowania Androida 11 dla Nokii 9 PureView okazał się prawdopodobnie zbyt trudny i kosztowny, by w niego brnąć.

Zamiast aktualizacji do Androida 11 firma HMD Global ma dla posiadaczy Nokii 9 Pure View 50% rabat na nowy smartfon Nokii z serii X, na przykład wzmocniony model Nokia XR20. Oferta jest ważna do 31 marca 2022 roku. Można ubiegać się tylko o jeden kod rabatowy na każdy ważny numer IMEI. Urządzenie objęte zniżką jest dostępne w zależności od dostępności w danym kraju.

Oferta jest dostępna w następujących regionach: Australia, Austria, Bahrajn, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Hongkong, Węgry, Indie, Irlandia, Włochy, Holandia, Nowa Zelandia, Nigeria, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Rosja, Arabia Saudyjska, Słowacja, Republika Południowej Afryki, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Aby otrzymać zniżkę, należy wypełnić formularz dostępny pod tym adresem, podając swój adres e-mail oraz numer IMEI posiadanej Nokii 9 PureView. Po zatwierdzeniu zgłoszenia, otrzymamy wiadomość z instrukcją, jak ubiegać się o zniżkę.

