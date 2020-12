Niedługo Oppo A15s

Oppo szykuje nieco lepszą wersję swojego tegorocznego budżetowca Oppo A15. Niedługo pojawi się model Oppo A15s.

Oppo w Chinach uchodzi za markę bardzo prestiżową i jest tam traktowany niczym Apple. Firma bardzo dobrze opanowała zatem marketing, jednak jest pewna rzecz, która już na pierwszy rzut oka odróżnia obu producentów. Apple nie projektuje budżetowców, a Oppo ma je w swojej ofercie. W tym roku pojawił się model Oppo A15, który Chińczycy najpierw pokazali w Indiach, później natomiast ruszył on na podbój reszty świata. W tym Polski. Teraz Oppo szykuje kolejną wersję urządzenia. Będzie to Oppo A15s.

Możemy spodziewać się tego samego wyświetlacza o przekątnej 6,52 cala oraz potrójnego aparatu głównego 13 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu znowu pojawi się pojedynczy sensor 5 Mpix, natomiast akumulator po raz kolejny będzie miał pojemność 4230 mAh. W tym momencie zasadne jest pytanie: to, co w ogóle się zmieni? Zamiast 2 i 3 GB RAM będą 4 GB RAM, natomiast zamiast 32 GB pamięci wbudowanej będą 64 GB tejże pamięci. Najpewniej dojdzie też do zmiany układu na mocniejszy niż poprzedni MediaTek Helio P35.

