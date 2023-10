Niedługo kolejny Huawei. Tym razem najpewniej tani model

Huawei szykuje nowy tani telefon. Nowe urządzenie już teraz pojawiło się w bazie agencji TENAA. Co dokładnie wiemy na temat tego smartfonu?

W bazie chińskiej agencji TENAA pojawiły się informacje o kolejnym modelu Huaweia. Tym razem jednak nie mamy pewności o jaki dokładnie smartfon chodzi. Chińczycy na szczęście zostawili nieco wskazówek. Przede wszystkim nowe urządzenia wygląda bardzo podobnie do Huaweia P60 Pro. Tutaj nie zobaczymy jednak logotypu Xmage. Huawei nie uważa zatem, by aparat w tym telefonie był z najwyższej półki.

Nowy tani Huawei. Będzie warto?

Jednocześnie nie będzie łączności 5G. Jeszcze niedawno było to oczywistością w urządzeniach Huaweia. Na szczęście Chińczycy dopięli swego i udało im się powrócić do 5G mimo amerykańskich sankcji. Paradoksalnie zaowocowały one przyspieszeniem rozwoju chińskiego sektora półprzewodników.

Kolejnym faktem na temat nowego telefonu jest system HarmonyOS. Zbierając wszystkie cegiełki razem wychodzi nam tani smartfon, który mógłby być na przykład Huaweiem P60 Lite. Nie wiemy co prawda jak nowy telefon będzie się oficjalnie nazywał, ale możemy być pewni niskiej ceny.

