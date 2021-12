Nie tylko telefon i zegarek, Huawei szykuje też okulary

Huawei szykuje nie tylko telefon i zegarek. Do kompletu dostaniemy również inteligentne okulary.

Już za niecały tydzień Huawei zaprezentuje całkowicie nowe urządzenia. Pisaliśmy już o składanym telefonie z klapką Huawei P50 Pocket i o zegarku z ciśnieniomierzem Huawei Watch D. Na tym jednak nie kończy się lista nowości Huaweia. Chińska firma szykuje też inteligentne okulary. Nie będzie to pierwszy produkt tego typu w ofercie Huaweia, wcześniej pojawiły się dwie serie we współpracy z firmą Gentle Monster. Teraz jednak wygląda na to, że będzie to w pełni projekt Huaweia. Chińczycy pochwalili się już nowymi okularami na Weibo, jednak nie zdradzili zbyt wiele na ich temat. Będzie to kolejne urządzenie działające dzięki HarmonyOS. Nie będzie zresztą wcale najdziwniejsze. Ostatnio przecież Huawei wydał inteligentną butelkę wody. Najpewniej Huawei przygotował też idącą daleko integrację z innymi urządzeniami z HarmonyOS.

Co ciekawe, soczewki w okularach będą bardzo łatwo wymienialne. Dzięki temu w łatwy sposób będziemy mogli sobie samemu zrobić inteligentne okulary przeciwsłoneczne lub do czytania. Wystarczy tylko odpiąć jedną i drugą część okularów.

