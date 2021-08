Myne Mint - telefon z 3 calami rusza z kampanią na Indiegogo

Szukacie małego telefonu? Pomyślała o was firma Myne z Hongkongu. Szykuje ona smartfon z wyświetlaczem o przekątnej poniżej 3 cali.

Niestety, ale coraz ciężej jest dostać mały telefon. Takie urządzenia co prawda czasami jeszcze się pojawiają, ale są one wyraźnie słabsze niż ich więksi bracia. Doszło do tego, że świętujemy jak pojawi się kolejny smartfon z serii Sony Xperia 5 czy ostatnio na wieść o Asusie ZenFone 8. Jeden ma wyświetlacz 6,1 cala, a drugi 5,9 cala. O wiele lepiej wygląda sytuacja w świecie Apple - tam mamy iPhone'a SE oraz serię Mini i zwykłą. Wszystkie są bardzo kompaktowe. A co jeśli ktoś chce smartfon naprawdę bardzo, ale to bardzo mały? Tutaj pojawia się Myne Mint, a telefon można już sobie zarezerwować na stronie kampanii Indiegogo. Smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 3 cali. Dużą wadą jest jednak Android... 9. Urządzenie ma też akumulator o pojemności 1250 mAh i czterordzeniowy układ o taktowaniu 1,5 GHz i z łącznością 4G.

Telefon ma też 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Można użyć karty pamięci i rozszerzyć to do 128 GB. Aparat główny ma 5 Mpix, natomiast przedni 2 Mpix. Producent zachwala, że telefon może pomóc nam... zdobyć nowych znajomych. Będą bowiem z pewnością zafascynowani oryginalnym urządzeniem. Teraz na stronie kampanii Indiegogo można zarezerwować telefon za 100 dolarów. Produkcja i sprzedaż ruszy w listopadzie, wtedy cena wzrośnie do 150 dolarów. Zrzutka już teraz zdobyła wszystkie wymagane środki, a nawet aż za dużo. Miało być 4000 dolarów, a jest ich już 137862.

Źródło zdjęć: Myne Mint

Źródło tekstu: indiegogo, wł