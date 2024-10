Mudita Kompakt. Polski telefon z E-Ink wyrusza na podbój świata

Mudita Kompakt to nowy telefon dla minimalistów zmęczonych cyfrowym światem. Tworzone przez Polaków urządzenie z ekranem E-Ink już wkrótce doczeka się swojej premiery na Kickstarterze.

Pamiętacie firmę Mudita? Pięć lat temu polski start-up próbował wykreować nowe podejście do telefonów, prezentując Mudita Pure – minimalistyczny telefon z ekranem E Ink i niskim SAR. Choć zapowiadało się interesująco, firma wpadła w finansowe tarapaty, a o jej projekcie zrobiło się ciszej.

Okazuje się jednak, że Mudita wciąż działa, ma już na koncie kilka produktów stworzonych według podobnej filozofii, a teraz zapowiada debiut nowego telefonu Mudita Kompakt. Urządzenie ma zadebiutować 29 października – na początek w serwisie Kickstarter, gdzie jego cena wyniesie 299 euro (ok. 1300 zł). Standardowa cena będzie jednak wyższa – 439 euro (ok. 1900 zł). Co nabywcy otrzymają za te kwoty?

Mudita Kompakt – telefon, z którym uciekniesz od cyfrowego szumu

Mudita Kompakt to minimalistyczny telefon, zaprojektowany tak, aby uwolnić użytkownika od cyfrowego szumu, chronić jego prywatność i „wspierać zrównoważone, intencjonalne życie”. Tak przedstawiają ten model sami twórcy.

Mudita Kompakt wygląda jak mały smartfon (128 x 70 x 12,6 mm) z dość grubymi ramkami i ekranem E-Ink o przekątnej 4,3 cala – urządzenie można łatwo obsłużyć jedną ręką i zmieści się w każdej kieszeni. Zestaw funkcji został celowo zminimalizowany, by użytkownik mógł uciec od internetu, mediów społecznościowych i innych cyfrowych bodźców.

Nowy telefon firmy Mudita ma tylko podstawowy zestaw narządzi: może służyć jako czytnik e-booków, ma prosty aparat 8 Mpix, latarkę, odtwarzacz muzyki (jest port jack 3,5 mm), kalendarz, aplikację pogody, a także… mapy off-line. Za funkcje komunikacyjne odpowiada moduł Dual SIM, jest też Wi-Fi i Bluetooth – wszystko można całkiem wyłączyć dzięki przyciskowi trybu Offline+, można też udostępnić internet do innych urządzeń. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie użytkownika, więc nie zabrakło też czytnika linii papilarnych.

Mudita Kompakt zapewnia wytrzymałość na poziomie IP54, a długą pracę odpowiada akumulator 3300 mAh – przy takiej specyfikacji telefon powinien dziać dość długo. W razie potrzeby można go naładować bezprzewodowo.

