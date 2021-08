mPTech przygotował promocje na powrót do szkoły

Powrót do szkoły to dobry czas na skorzystanie z promocji na nowe urządzenia elektroniczne. Ma je w swojej ofercie między innymi polska firma mPTech, oferująca sprzęt, który może się przydać uczniom po wakacjach.

Wśród urządzeń, które pomogą uczniom powrócić do „szkolnej ławki”, znalazły się laptopy techbite, a także nowoczesny oraz odporny na uderzenia i trudne warunki atmosferyczne zegarek Hammer Watch. Wśród objętych promocją modeli jest także wielofunkcyjna opaska myBand 4family, pozwalająca na wykonywanie dwukierunkowych połączeń telefonicznych oraz na określenie położenia dziecka dzięki nadajnikowi GPS, co umożliwia opiekunom zachowanie lepszego kontaktu z dzieckiem.

Funkcjonalność w atrakcyjnej cenie

Zakup komputera powszechnie kojarzy się z koniecznością sporego wydatku. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń z górnej półki cenowej, z pełnych możliwości, których wiele dzieci nie skorzysta. Tymczasem na rynku dostępne są wszechstronne i wydajne laptopy w przystępnej cenie, stworzone z myślą o potrzebach dzieci, szczególnie tych z pierwszych klas szkoły podstawowej. Wśród urządzeń w przedziale cenowym 1500-2000 zł znajdziemy takie, które mają ekran HD, dwurdzeniowy procesor, 4 GB RAM-u oraz pojemną baterię zapewniającą długi czas pracy na jednym cyklu ładowania. Co szczególnie ważne, laptopy te są lekkie, ponieważ ważą tylko około 1,5 kg, a przy tym mają 128 GB pamięci na dane.

Jedną z marek oferujących takie urządzenia jest techbite należący do firmy mPTech. Producent urządzeń przygotował ofertę, która pozwala jeszcze lepiej przygotować ucznia do nowego roku szkolnego. Przy zakupie jednego z czterech laptopów marki z dyskiem o pojemności 128 GB, każdy kupujący może otrzymać dodatkowo niezbędnik, w którego skład wchodzą: plecak na komputer, słuchawki bezprzewodowe Soul Sound oraz ergonomiczna mysz komputerowa. Oferta obowiązuje do 31 października tego roku, a akcesoria można otrzymać po wypełnieniu formularza dostępnego pod tym adresem. Promocją objęte są następujące laptopy techbite: ZIN 3 14,1 FHD 128, Arc 11,6 HD 128 GB, ZIN 3 14,1 HD 128 GB oraz Arc 13,3 SLIM 128 GB.

Zawsze na czas

Nowoczesne zegarki, szczególnie te z funkcjami smart, stają się pożądanym gadżetem wśród najmłodszych. Rozwiązaniem idealnym na szkolne korytarze może być wzmocnione urządzenie, które oprócz wszystkich funkcji nowoczesnego smartwatcha posiada obudowę odporną na wodę, pył i uderzenia. Mowa o zegarku Hammer Watch, czyli produkcie marki znanej z wytrzymałych telefonów i smartfonów. Kolejną zaletą takiego zegarka jest możliwość monitorowania aktywności sportowej w ramach 8 wgranych profili (chodzenie, bieganie, wspinanie, jazda na rowerze, pływanie, piłka nożna, badminton, koszykówka), co dodatkowo motywuje do podejmowania przez uczniów aktywności fizycznej, której wyniki zostaną zmierzone i zapisane.

Teraz po zakupie zegarka Hammer Watch, mPTech dodaje w prezencie kartę Sodexo o wartości 50 zł, do wykorzystania na dowolne zakupy oraz zestaw niezbędnych przyborów szkolnych: notatnik, piórnik, kredki i ołówek. Oferta obowiązuje do 19 września 2021 roku, a gratisy można otrzymać po wypełnieniu formularza dostępnego pod tym adresem.

Bezpieczny powrót do szkoły

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z powrotem uczniów do szkół jest ich bezpieczeństwo. Możliwość utrzymania kontaktu z dzieckiem i sprawdzania jego lokalizacji są teraz dla rodziców wyjątkowo ważne. Po ponad rocznej przerwie muszą na nowo przyzwyczaić dzieci do konieczności zachowania ostrożności podczas pobytu w szkole, a także na przykład samotnego powrotu do domu. Rozwiązaniem, które zapewnia rodzicom większy spokój, a jednocześnie jest ciekawym i funkcjonalnym akcesorium dla dzieci, jest opaska myBand 4family.

Ten smartband z funkcją telefonu nie tylko pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, ale przede wszystkim umożliwia opiekunom połączenie swojego smartfonu z opaską za pomocą aplikacji, dzięki czemu mogą oni zdalnie monitorować lokalizację swojego dziecka. Opaska ma funkcję krokomierza oraz alertu SOS. Przy zakupie opaski do 30 września 2021 roku można otrzymać kartę Sodexo o wartości 50 zł na dowolne zakupy. By skorzystać z promocji, należy wypełnić formularz dostępny pod tym adresem.

