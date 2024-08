Motorola Moto G45 5G – zadebiutował super tani smartfon z 5G

Motorola rozbudowuje linię smartfonów z serii Moto G – dziś zadebiutował bardzo tani model Moto G45 5G. Na początek wkracza do sprzedaży w Indiach, ale należy go też oczekiwać w Europie.

Motorola nie marnuje czasu i co kilka tygodni wprowadza na rynek nowe smartfony. W najbliższym czasie, 29 sierpnia, producent pochwali się kolejnym modelem ze średniej półki – wszystko wskazuje, że będzie to długo oczekiwana Motorola Edge 50 Neo. Tymczasem już dziś, bez szumnych zapowiedzi, w Indiach zadebiutował przystępny cenowo telefon Moto G45 5G, dostępny już za niecałe 11 tys. rupii, czyli 505 zł. Gdyby telefon trafił do Polski, co nie jest wykluczone, jego cena może oscylować wokół 700 zł, co będzie bardzo dobrą zachętą do kupna.

Motorola Moto G45 5G – tani, ale prawie wszystko ma

Niska cena z czegoś wynika – Motorola Moto G45 5G to telefon o niezbyt wyśrubowywanej specyfikacji, ale ma kilka zalet. Na pewno nie jest nią ekran IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości tylko HD+ (720 x 1600), z odświeżaniem 120 Hz, ale też niską jasnością maksymalną 500 nitów. Wyświetlacz chroniony jest nieco już przestarzałym szkłem Gorilla Glass 3.

Moc do pracy dostarcza budżetowy układ Snapdragon 6s Gen 3, któremu w zależności do wersji pomaga 4 lub 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. Pamięć masowa UFS 2.2 ma z kolei wielkość 128 GB, co można rozbudować za pomocą karty microSD 1 TB.

Atutem Moto G45 5G jest obsługa telefonii 5G, do tego użytkownik będzie mógł skorzystać z Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, w globalnych wariantach nie powinno też zabraknąć NFC. Telefon wyposażony jest głośniki stereo z Dolby Atmos, wspiera Hi-Res audio, ma też wyjście jack 3,5 mm oraz radio FM.

Sekcję fotograficzną reprezentuje główny aparat 50 Mpix (f/1,8), aparat makro 2 Mpix (f/2,4) oraz selfie 16 Mpix (f/2,4).

Akumulator o standardowej pojemności 5000 mAh można ładować z mocą 18 W. Wszystkim zarządza Android 14.

Obudowa zapewnia lekką ochronę przed pyłem i zachlapaniem na poziomie IP52. Dostępne są trzy warianty kolorystyczne: niebieski Brilliant Blue, zielony Brilliant Green oraz czerwony Viva Magenta z wykończeniem ze skóry wegańskiej.

Motorola Moto G45 5G w wersji 4 + 128 GB wkracza do Indii za 10 999 rupii (505 zł), wariant 8 + 128 GB kosztuje 12 999 rupii, czyli niecałe 600 zł.

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Fone Arena