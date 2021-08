Moto E20 to nowy budżetowiec Motoroli

Coraz więcej wiemy o nadchodzącym budżetowcu Motoroli. Kluczowe parametry smartfonu Moto E20 zostały właśnie potwierdzone przez serwis Geekbench.

Motorola Moto E20 jest znana obecnie pod kodową nazwą Aruba. Wydajność rządzenia została sprawdzona w aplikacji Geekbench, dlatego został po tym ślad z informacjami o kluczowych parametrach smartfonu. To między innymi 2 GB RAM-u oraz ośmiordzeniowy procesor, który jest częścią chipsetu Unisoc T606. Nad całością czuwa Android 11, ale jest to wersja Go.

Zobacz: Motorola Moto G50 z 5G w nowej wersji, z innym chipsetem. Qualcomm ma problemy?

Zobacz: Motorola Edge 20 i 20 Pro – rusza polska przedsprzedaż z prezentem

Z wcześniejszych doniesień wiemy, że nowy budżetowiec Motoroli ma panel LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+, z małym wcięciem w górnej części na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix. Tylny aparat jest podwójny: głównej jednostce o rozdzielczości 13 Mpix towarzyszy 2-megapikselowy czujnik głębi.

Moto E20 ma 32 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD. Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 4000 mAh z ładowaniem o mocy do 10 W.

Ceny urządzenia jeszcze nie znamy, ale dowiedzieliśmy się przy okazji, ze Motorola pracuje również nad modelem Moto E30 o nazwie kodowej Cypr.

Zobacz: Huawei Mate 50 pojawi się w... drugim kwartale 2022

Zobacz: Vivo X70 Pro Plus z dużą wyspą aparatów, prawie jak w Xiaomi Mi 11 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ev (Twitter), Geekbench

Źródło tekstu: Ev (Twitter), Geekbench