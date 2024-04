Taka ma być Motorola Edge 50 Ultra. Jest na co czekać

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Motorola zaprezentuje trzy smartfony z serii Edge 50. Wśród nich ma być topowa Motorola Edge 50 Ultra, której możliwą specyfikację poznaliśmy dzięki przeciekom.

Motorola Edge 50 Ultra to nadchodzący nowy topowy smartfon tej legendarnej marki. Leaker Yogesh Brar opublikował w serwisie X część jej specyfikacji, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, czego możemy się spodziewać.

Jeśli opublikowane informacje się potwierdzą, będzie to oznaczać, że nadchodząca Motorola zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz OLED 1,5K, odświeżający obraz z częstotliwością 144 Hz. Fotograficzny arsenał smartfonu ma się składać z czterech aparatów fotograficznych, z czego każdy będzie wyposażony w matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Trzy aparaty będą z tyłu: główny, ultraszerokokątny (prawdopodobnie) oraz teleobiektyw peryskopowy.

Obudowa Motoroli Edge 50 Ultra będzie odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP68. W jej wnętrzu ma pracować układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, który w porównaniu ze Snapdragonem 8 Gen 3 nie obsługuje nagrywania wideo 8K oraz wykorzystuje procesor graficzny ze Snapdragona 8 Gen 2.

Z najnowszego przecieku na temat smartfonu wiemy, że ma on być zasilany akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Gdy zabraknie w nim energii, będzie można ją uzupełnić z mocą do 125 W przewodowo lub do 50 W bezprzewodowo. Nad wszystkim będzie czuwać system Android 14 z interfejsem Hello UI.

Źródło zdjęć: Android Headlines

Źródło tekstu: Yogesh Brar / X