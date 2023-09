Motorola Edge 40 Neo – ostatnie dni promocji

Tylko do 1 października 2023 roku można skorzystać ze specjalnej promocji na zakup Motoroli Edge 40 Neo. W jej ramach możesz oddać stary telefon do recyklingu i odzyskać część pieniędzy wydanych na nowe urządzenie.

Najnowszy model Motoroli z serii Edge to połączenie ciekawego wzornictwa, pięknej kolorystyki Pantone i dużej funkcjonalności. Motorola Edge 40 Neo jest smukła (7,76 mm grubości), ma rewelacyjny wyświetlacz P-OLED 6,55” 144 Hz oraz oferuje niezłą wydajność – łączy moc procesora MediaTek Dimensity 7030 z najnowszej generacji pamięciami uMCP (12/256 GB).

Smartfon jest również odporny na zanurzenie w wodzie oraz pył i kurz (certyfikat IP68), a dzięki użytym materiałom wyróżnia się swoim designem. Można go nabyć zarówno w klasycznej czarnej wersji (Black Beauty), wykończonej szkłem akrylowym (PMMA), jak i w wariantach z "pleckami" pokrytymi funkcjonalną skórą wegańską: niebieskim (Soothing Sea) oraz miętowym (Caneel Bay). Jego możliwości uzupełnia solidny zestaw foto oparty o podwójny aparat z tyłu, łączący 50-megapikselowy moduł z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) z funkcjonalnym 13-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym z Macro Vision. Dla fanów selfie jest przedni aparat 32 Mpix z technologią Quad Pixel.

W zestawie sprzedażowym modelu Edge 40 Neo znalazło się ekologiczne i kolorystycznie dopasowane etui, stworzone przez szwedzką firmę agood company, które wykonano z nadających się do recyklingu surowców roślinnych (m.in. lnu). Nie zabrakło również ładowarki TurboPower, pozwalającej na szybkie ładowanie smartfonu z mocą 68 W, dzięki czemu uzupełnienie baterii do 50% zajmuje około 15 minut.

300 zł gwarantowanego zwrotu i dodatkowe pieniądze z wyceny

Motorola Edge 40 Neo kosztuje 1899 złotych. Kupując ją do 1 października 2023 roku (włącznie), konsument może wziąć udział w programie „Trade in. Trade up” i w efekcie uzyskać zwrot części pieniędzy wydanych na zakup smartfonu. Warunkiem jest odesłanie do recyklingu innego smartfonu z listy zakwalifikowanych do programu urządzeń. Gwarantowana kwota zwrotu to 300 zł – zostanie ona powiększona o wycenę urządzenia, które konsument przekazał do recyklingu.

Jak działa promocja „Trade In. Trade up”?

Konsument zainteresowany promocją. po upewnieniu się, że urządzenie, które zamierza oddać, jest obecne na liście modeli objętych programem, musi zakupić Motorolę Edge 40 Neo w okresie trwania promocji (do 1 października 2023 roku włącznie). Następnie w ciągu 15 dni od daty odbioru urządzenia należy zgłosić się do programu „Trade in. Trade up”, wypełniając formularz dostępny pod tym adresem. Ważne, aby smartfon nabyć u jednego z partnerów handlowych Motoroli.

Gwarantowane 300 złotych dla biorącej udział w promocji osoby zostanie powiększone o kwotę wyceny zaproponowanej za oddawany smartfon – przy czym musi on znajdować się na liście produktów objętych promocją i spełniać określone wymogi (np. musi być sprawny). Co istotne, konsument może w każdej chwili wycofać się z programu, na przykład wtedy, gdy nie będzie usatysfakcjonowany zaproponowaną kwotą wyceny.

