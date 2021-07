Motorola Edge 20 - znamy datę premiery

Motorola szykuje się do premiery nowych smartfonów. Urządzenia z rodziny Edge 20 zadebiutują już 5 sierpnia.

O nowych smartfonach Motoroli z rodziny Edge 20 mówi się już od jakiegoś czasu. Urządzenia często pojawiały się w przeciekach, dzięki czemu mieliśmy okazję dość dokładnie zapoznać się z ich przewidywaną specyfikacją. Teraz dodatkowo poznaliśmy datę premiery.

Rodzina Motorola Edge 20 zadebiutuje 5 sierpnia 2021 roku. Producent poinformował o tym za pośrednictwem serwisu Weibo. Zapowiedzi towarzyszy plakat ze zbliżeniem na aparat jednego ze smartfonów, w związku z czym można podejrzewać, że możliwości fotograficzne nowych urządzeń będą jednym z kluczowych elementów nadchodzącej kampanii marketingowej.

Motorola Edge 20 i Edge 20 Pro - nieoficjalna specyfikacja

A co wiemy o smartfonach z rodziny Edge 20? Przede wszystkim to, że dostaniemy trzy urządzenia: Edge 20, Edge 20 Lite i Edge 20 Pro. Najwięcej informacji przewinęło się na temat podstawowego wariantu. Dzięki wyciekowi z bazy Geekbench wiemy, że zostanie on wyposażony w Snapdragona 778G. Dodatkowo w bazie TENAA pojawiły się zdjęcia przedstawiające design zarówno Motoroli Edge 20, jak i Edge 20 Pro.

