Motorola Ege 20 zyskuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Motorola poinformowała o przygotowaniu biznesowych wersji swoich smartfonów Edge 20 i Edge 20 Lite, w których zastosowano zabezpieczenia klasy korporacyjnej.

Sposób pracy zmienił się i podlega ciągłej ewolucji, a praca zdalna i hybrydowa zastępuje tradycyjny model biurowy. Firmy każdego typu i wielkości muszą wspierać członków swoich zespołów, by mogli pracować bezpiecznie, sprawnie i efektywnie niezależnie od miejsca. Zorientowane na klientów podejście Motoroli do innowacyjności sprawia, że jej urządzenia zaspokajają potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Nowe urządzenia Motorola Edge 20 i Motorola Edge 20 Lite Business Edition obsługują sieć 5G nowej generacji, posiadają ultraszybkie procesory oraz oferują zabezpieczenia na każdym etapie cyklu życia produktu, dlatego mogą stanowić dobrą propozycję dla firm.

Motorola Edge 20 i Motorola Edge 20 Lite Business Edition zapewniają użytkownikom zaawansowany zakres możliwości oraz bezpieczeństwo. Mogą oni pracować sprawnie i z poczuciem pewności, wiedząc, że mają ochronę i narzędzia potrzebne w nowym świecie pracy hybrydowej. Oba urządzenia chroni ThinkShield for mobile, rozszerzenie oferty ThinkShield Lenovo dla klientów korporacyjnych, obejmujące wysokiej klasy zabezpieczenia, łatwość zarządzania urządzeniami, funkcje ułatwiające pracę oraz usługi dla użytkowników smartfonów.

Oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania zabezpieczają przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi formami ataków sieciowych, z którymi borykają się współczesne firmy. Dzięki funkcjom stale aktywnego zarządzania i rejestracji typu zero-touch można łatwo wdrażać i kontrolować urządzenia we własnym środowisku. O bezpieczeństwie urządzeń Motorola Edge 20 i Edge 20 Lite Business Edition świadczy też to, że spełniają amerykańskie kryteria klasy rządowej oraz rygorystyczne wymagania ioXt w zakresie bezpieczeństwa i transparentności.

Niedawno Motorola nawiązała współpracę z Zimperium, globalnym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Dzięki dodaniu Zimperium platforma ThinkShield for mobile korzysta z działającego w czasie rzeczywistym i na urządzeniu mechanizmu ochronnego wykorzystującego uczenie maszynowe. Monitoruje on nieustannie działanie urządzenia i dostarcza przodujących w branży danych z zakresu informatyki śledczej na potrzeby analiz po atakach. Tym samym jest to najpełniejsze rozwiązanie zabezpieczające na smartfonie Motoroli. Użytkownicy urządzeń z serii Edge 20 Business Edition mogą korzystać nie tylko z tego dodatkowego poziomu ochrony, ale też dwóch aktualizacji systemu operacyjnego, comiesięcznych aktualizacji przez trzy lata, a także trzyletniej gwarancji, co dodatkowo wzmacnia status bezpieczeństwa smartfonów.

Zarówno Motorola Edge 20, jak i Motorola Edge 20 Lite Business Edition to urządzenia objęte programem Android Enterprise Recommended, który ułatwia skalowanie i wsparcie floty urządzeń mobilnych o ustandaryzowanych funkcjach, niezależnie od ich liczby. Funkcje te spełniają rygorystyczne wymagania sprzętowe oraz programowe i zapewniają konsekwentne działanie oraz komfort obsługi urządzenia.

