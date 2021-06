Moto G Stylus 5G – budżetowe 5G z rysikiem coraz bliżej

Seria telefonów z rysikiem – Motorola Moto G Stylus – u nas znana z modelu Moto G Pro doczeka się wkrótce kolejnej wersji – Moto G Stylus 5G. Telefon o raczej budżetowej specyfikacji zadebiutuje niedługo w Stanach Zjednoczonych. Może producent zdecyduje się też wprowadzić ten telefon na nasz kontynent?

„Motki z rysikiem” sprzedawane są pod nazwą Moto G Stylus za Oceanem, a u nas pierwszy model z tej linii, z 2020 roku, pojawił się jako Moto G Pro. W styczniu w Stanach Zjednoczonych swoją premierę miała odświeżona wersja Moto G Stylus (2021), a teraz producent szykuje kolejną nowość – model z 5G.

Motorola Moto G Stylus 5G (nazwa kodowa Denver) pojawia się w przeciekach już od kilku dni, trafiła też do bazy danych Bluetooth SIG oraz na testy Geekbench. Z kolei dzięki renderowi, który opublikował Evan Blass, wiemy też, jak będzie wyglądał ten telefon. Uwagę zwraca ciemnozielona obudowa ze sporym modułem fotograficznym – są tam cztery obiektywy i podwójne doświetlenie LED. Duży ekran ma okrągłe wycięcie na aparat selfie w lewym, górnym rogu, a w zestawie znajdzie się oczywiście być może największy atut tego modelu – rysik.

Co jeszcze wiadomo o modelu Moto G Stylus 5G? Specyfikacja nie jest w 100% znana, ale z przecieków wynika, że ekran IPS będzie miał rozmiar 6,8 cala i rozdzielczość Full HD+ (1080 x 2400, proporcje 20:9).

Sercem tego modelu ma być układ Snapdragon 480, czyli najtańsza jednostka Qualcomma z modemem 5G i grafiką Adreno 619. Ten sam chipset trafił do opisywanej przez nas ostatnio Motoroli Moto G50, gdzie się sprawdza co najmniej przyzwoicie, zarówno pod względem wydajności, jak i łączności 5G. Trzeba jednak pamiętać, że jest to układ budżetowy, więc na kosmiczne osiągi nie ma co liczyć.

Pracę SoC w Moto G Stylus 5G wspierać będzie 6 lub 8 GB pamięci RAM, a na zapis danych użytkownik otrzyma 128 lub 256 GB. Sekcję fotograficzną tworzyć będą aparaty: 48 Mpix (f/1,7), 8 Mpix (f/2,2, szerokokątny), 5 Mpix (f/2,2) i czujnik głębi 2 Mpix. Selfiki zrobimy aparatem z matrycą 16 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, czytnik linii papilarnych, USB C, jack 3,5 mm, akumulator 4000 lub 5000 mAh z ładowaniem 10 W, a wszystkim będzie dyrygował Android 11. Na pewno nie zabraknie też tradycyjnych dodatków Moto, chociaż jak wiadomo, Motorola pozostaje bliska idei czystego Androida, co dla niektórych nabywców może okazać się kolejnym atutem.

