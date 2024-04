Moondrop MIAD 01 - smartfon dla fanów dobrego dźwięku

Moondrop MIAD 01 to debiutancki smartfon popularnej audiofilskiej marki. Telefon zadebiutował w Chinach.

Osoby interesujące się sprzętem grającym mogą kojarzyć markę Moondrop. To chiński producent znany przede wszystkim z bardzo popularnych w audiofilskim światku słuchawek dokanałowych. Tym razem firma postanowiła rzucić się na głęboką wodę i zaprezentować sprzęt nieco grubszego kalibru: pełnoprawnego smartfona. Model Moondrop MIAD 01 właśnie został zaprezentowany w Chinach.

Moondrop MIAD 01 - smartfon dla audiofilów

Pod względem podstawowej specyfikacji mamy to do czynienia z typowym przedstawicielem segmentu średniego (i to raczej niższej jego części). Znajdziemy tu zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7" i rozdzielczości Full HD+, procesor MediaTek Dimensity 7050, 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie mocą 33 W. Wreszcie mamy podwójny aparat z głównym modułem 64 Mpix oraz aparat przedni o rozdzielczości 32 Mpix.

Asem w rękawie MIAD 01 mają być jednak przede wszystkim możliwości w zakresie odtwarzania audio. Urządzenie wyposażono w podwójny układ DAC firmy Cirrus Logic, oferujący zakres dynamiki na poziomie 132 dB. Znajdziemy tu także dwa wyjścia słuchawkowe - klasycznego jacka 3,5 mm i zbalansowane 4,4 mm - a całość ma generować napięcie wyjściowe na poziomie nawet 4 Vrms (na wyjściu zbalansowanym).

W dużym skrócie, Moondrop MIAD 01 to nie tyle smartfon, co wysokiej klasy przenośny odtwarzacz z funkcją dzwonienia. Zresztą przypuszczam, że jest to dokładnie to, na co fani marki liczyli.

Moondrop MIAD 01 - cena i dostępność

Niestety smartfona póki co nie kupimy w Europie - przynajmniej oficjalnie. Urządzenie do sprzedaży trafi już 25 kwietnia 2024 roku, jednak dostępne będzie wyłącznie na rynku chińskim. Jego cena to 2499 juanów (ok. 1400 zł), czyli w gruncie rzeczy niedużo jak na sprzęt skierowany do entuzjastów audio.

Źródło zdjęć: Moondrop

Źródło tekstu: Weibo, GSMArena