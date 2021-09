Microsoft Surface Go 3 - wiemy już prawie wszystko

Microsoft Surface Go 3 oficjalnie zadebiutuje już 22 września. Nie jest zaskoczeniem, że już teraz wiemy prawie wszystko na temat nadchodzącego tabletu.

Microsoft Surface Go 3 to nadchodząca kolejna generacja bardzo dobrze ocenianego tabletu Microsoftu. Sama prezentacja urządzenia będzie miała miejsce za cztery dni, jednak już teraz wiemy, czym tablet będzie się cechować. Urządzenie ma mieć wyświetlacz o przekątnej 10,5 cala i możliwość używania w wersji z klawiaturą. Tablet będzie miał dwie wersje. Pierwsza z nich będzie miała układ Pentium Gold 6500Y i 4 GB RAM z 64 GB eMMC lub 8 GB RAM z 128 GB SSD. Będzie również dostępna ta lepiej wyposażona będzie miała Intel Core i3-10100Y. W tym przypadku będzie jedynie opcja 8 GB RAM i 128 GB SSD.

Aparat główny będzie miał 8 Mpix, natomiast przedni sensor będzie mieć 5 Mpix. Nie mamy pewności co do pojemności akumulatora, jednak nowy tablet ma mieć tę samą wagę i grubość co poprzednik. Możliwe zatem, że tutaj nie uświadczymy poprawy. Nie będzie to jednak jedyne urządzenie, które Microsoft zaprezentuje 22 września. Zobaczymy też składany smartfon Microsoft Surface Duo 2 i kolejny produkt z serii Microsoft Surface Laptop.

