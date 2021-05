Meizu Watch zadebiutuje 31 maja

O nowym zegarku Meizu słychać już kilka miesięcy. Teraz jednak nowe urządzenie wreszcie zadebiutuje. Stanie się to już 31 maja.

Chińskie marki to w branży jedni z największych - Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei, Realme... Nie wszystkim jednak wiedzie się równie dobrze. Przykładem niech będzie Meizu, który jest daleko z tyłu za wcześniej wymienionymi producentami. W tym roku widzieliśmy już smartfony Meizu 18 i mieliśmy zobaczyć pierwszy od lat inteligentny zegarek chińskiej marki. Meizu Watch w końcu oficjalnie zadebiutuje. Ostatnio pojawił się na stronie China Telecom, a pojawi się oficjalnie 31 maja.

Pewny jest układ Snapdragon Wear 4100. Na pewno możemy spodziewać się też wyświetlacza OLED i nakładki Flyme for Watch. Najprawdopodobniej akumulator będzie miał pojemność 420 mAh, natomiast tarcza będzie prostokątna. W kwestii ładowania możemy się spodziewać 7,5 W. Standardowo urządzenie pozwoli na śledzenie pracy serca i postępu w różnorakich dyscyplinach sportowych. Nie wiemy jak będzie z obecnością przyszłych produktów Meizu w Europie. W przeszłości się one pojawiały na naszym rynku, teraz Meizu jednak jest do kupienia głównie w Chinach i okolicy.

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł