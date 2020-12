Meizu Watch jeszcze w tym roku

Meizu obiecywał w tym roku powrót na rynek zegarków. Chińczycy mimo wszystko zamierzają zdążyć.

Pierwsze wzmianki o tym, że Meizu wróci na dużą skalę na rynek inteligentnych zegarków pojawiły się w czerwcu. Słyszeliśmy też wtedy, że pojawi się tam specjalna wersja nakładki FlymeOS i, że urządzeń najpewniej będzie więcej niż jedno. Chińska marka mówiła wtedy, że zdąży ze wszystkim w tym roku i już w czwartym kwartale 2020 pojawią się nowe zegarki. Skończy się jednak na tym, że pojawi się jeden zegarek. Meizu dalej nie zmienia jednak planu co do premiery - odbędzie się ona jeszcze w tym miesiącu.

Dowiedzieliśmy się też, że inteligentny zegarek będzie miał akumulator o pojemności 420 mAh. Z poprzednich doniesień wiemy, że nowy produkt będzie miał prostokątną tarczę. Równocześnie Chińczycy pracują nad prawdziwie bezprzewodowymi słuchawkami. One pozostają jednak owiane jeszcze większą tajemnicą niż nadchodzący zegarek - jedyne co o nich wiemy, to, że będą miały wyciszanie szumów. Chińska marka pozostaje w cieniu Huaweia, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme czy OnePlusa, ale planuje ona na wiosnę pokazać swój nowy flagowy smartfon ze Snapdragonem 888.

Źródło tekstu: digital chat station via gsmarena