Meizu 18 już 3 marca, dzień wcześniej nowa wersja Flyme

Wiemy wreszcie, kiedy światło dzienne ujrzą nowe telefony chińskiego Meizu. Stanie się to już trzeciego marca. Dzień wcześniej natomiast zobaczymy nową odsłonę nakładki tego producenta.

Meizu jest w cieniu swoich lokalnych rywali, takich jak Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor czy Realme. Nie oznacza to jednak, że chińska marka zamierza złożyć broń. Już za nieco ponad tydzień pojawią się nowe telefony producenta. Najpierw jednak zadebiutuje nowa wersja nakładki Flyme. Stanie się to już drugiego marca. Flyme 9 będzie oczywiście funkcjonować na podstawie Androida 11. Dzień później przyjdzie z kolei pora na danie główne, czyli same smartfony. Będą to jednak dwa modele - Meizu 18 i Meizu 18 Pro.

Właściwym flagowcem będzie ten drugi, bowiem tylko on będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 888. Pierwsze z urządzeń będzie miało nieco słabszy układ Snapdragon 870. Różnicy możemy się spodziewać również w przypadku akumulatora. Słabszy z telefonów będzie miał akumulator o pojemności 4000 mAh, natomiast mocniejszy - 4500 mAh. W pierwszym przypadku możemy spodziewać się ładowania 30 W, a w drugim - 40 W. Poprzednie doniesienia dodawały też, że aparat główny będzie miał trzy sensory - 64 Mpix, 12 Mpix oraz 5 Mpix.

