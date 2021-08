W MediaMarkt kupisz spersonalizowaną folię ochronną na telefon

Użytkownicy smartfonów mogą spersonalizować swoje urządzenie mobilne dzięki nowej usłudze dostępnej w sklepach MediaMarkt. Dzięki folii ochronnej przygotowanej według projektu, telefon może zyskać niepowtarzalny wygląd.

Dotychczas na polskim rynku powszechnie dostępne były folie ochronne na ekran. MediaMarkt idzie o krok dalej i obejmuje pełną, graficzną personalizację ochrony tyłu smartfonu. Do zabezpieczenia urządzenia wykorzystuje się wysokiej jakości folię złożoną z kilku warstw. Chroni ona telefon zarówno przed zarysowywaniami, jak i lekkimi uderzeniami. Zdjęcie lub zaprojektowana przez klienta grafika umieszczane są w środkowej warstwie folii. Dzięki temu zdjęcie zachowuje idealną jakość, nie trzeba czekać na jego wyschnięcie i telefon jest od razu gotowy do użytkowania.

Klienci cenią sobie w rozwiązaniach ochronnych dla telefonu zarówno funkcjonalność, jak i design. Dzięki usłudze personalizacji nasze urządzenie zyska unikatowy charakter i jednocześnie będzie chronione. Z usługi warto skorzystać, kiedy chcemy zabezpieczyć nasz telefon przed zarysowaniami, zakryć ślady użytkowania lub po prostu znudził się nam jego wygląd. Części klientów w użytkowaniu przeszkadza etui - to także bardzo dobre rozwiązanie dla nich. Folia jest lżejsza, dzięki niej telefon swobodnie mieści się w kieszeni. To też odpowiedź na sytuację, gdy telefon, który chcemy kupić, nie jest dostępny w wymarzonym przez nas kolorze lub chcemy sprawić bliskim wyjątkowy prezent.

– powiedziała Elżbieta Chrzanowska z Działu Usług MediaMarkt

Europejski lider wśród sklepów z elektroniką użytkową przygotował także wyjątkową ofertę dla użytkowników smartfonów w całej Polsce. 27 sierpnia tego roku we wszystkich sklepach stacjonarnych MediaMarkt będzie można skorzystać z personalizacji za symboliczną złotówkę. Dodatkowo, w dniach 28-29 sierpnia, będzie można nabyć promocyjny pakiet, obejmujący zabezpieczenie spersonalizowaną folią i ochronę ekranu w promocyjnej cenie 80 zł. Warto również dodać, że wszystkie folie dostępne w MediaMarkt objęte są 5-letnią gwarancją.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy przyjść do jednego ze sklepów i udać się do Strefy Usług. Projekt nadruku można również wykonać samodzielnie w domu (online) i w dedykowanej aplikacji Skeen designer. Z takim projektem wystarczy później przyjść do jednego ze sklepów MediaMarkt w celu nadrukowania go na folii i montażu folii na smartfonie. Przed realizacją usługi wystarczy podać kod stworzonego projektu.

Źródło zdjęć: MediaMarkt

Źródło tekstu: MediaMarkt