Masz ten telefon? Zapomnij o aktualizacjach, już czas na coś nowego

Serwis Gizmochina przygotował długą listę telefonów firmy Oppo, które nie dostąpią przywileju aktualizacji systemu operacyjnego do Androida 15.

Aktualizacje Androida to temat drażliwy. Szczególnie trudno jest z nimi u małych producentów, którzy mają problem z przejściem przez wszystkie procedury i z późniejszą wysyłką aktualizacji. Tutaj z pomocą chce przyjść Qualcomm, który knuje aktualnie ciekawe rzeczy z Google'em. Za uszami mają jednak też wielcy producenci, tacy jak Oppo należący do wielkiej grupy BBK.

Choć widać już pozytywne ruchy na rynku i Samsung oraz obiecuje we flagowcach 5 lat aktualizacji, a Google w swoich Pixelach aż 7 lat aktualizacji, chińscy producenci mniej chętnie pchają się do deklaracji. No może jakimś wyjątkiem jest tutaj nieślubne dziecko Huaweia, marka Honor, która ostatnio obiecała 5 lat aktualizacji nie tylko dla swoich flagowych produktów. I tak jak Honor wymienia, które telefony są objęte dłuższym wsparciem, tak beta Androida dla smartfonów Oppo zawiera restrykcje dotyczące kompatybilności.

Te smartfony Oppo nie dostaną Androida 15:

Seria Oppo Find

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find N

Oppo Find X3

Oppo Find X3 Pro

Oppo Find X3 Neo

Oppo Find X3 Lite

And older Find models

Seria Oppo Reno

Oppo Reno 8

Oppo Reno 8 4G

Oppo Reno 8 Z

Oppo Reno 8 Lite

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8 Pro+

Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Lite

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 7 Pro

Oppo Reno 7 SE 5G

And older Reno models

Seria Oppo K

Oppo K10

Oppo K10 5G

Oppo K10x

Oppo K10 Pro

And older K models

Seria Oppo F

Oppo F21 Pro

Oppo F21 Pro 5G

And older F models

Seria Oppo A

Oppo A78

Oppo A77s

Oppo A58x

Oppo A56

Oppo A17

Oppo A17k

Oppo A1

Oppo A1x

Oppo A1 Pro

A do tego wszystkie inne smartfony Oppo, które trafiły na rynek z Androidem 12 lub starszym,

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Gizmochina, oprac. wł