MariSilicon Y – nowy układ Oppo dopali jakość Bluetooth w telefonach

Na wydarzeniu INNO DAY 2022 firma Oppo przedstawiła MariSilicon Y, układ audio do urządzeń mobilnych, który ma zapewnić o wiele większą niż dotąd jakość dźwięku przesyłanego przez Bluetooth.

W topowych modelach smartfonów Oppo montowany jest autorski procesor NPU (Neural Processing Unit) służący do przetwarzania obrazu – MariSilicon X. Drugi członek tej samej rodziny to zaprezentowany właśnie MariSilicon Y Bluetooth audio SoC, czyli rozbudowany układ przetwarzania audio.

MariSilicon Y wykorzystuje zaawansowaną technologię N6RF i został wyposażony w zupełnie nowy, samodzielnie opracowany przez Oppo pakiet rozwiązań Pro Bluetooth. Producent przekonuje, że dzięki jego technologii przepustowość Bluetooth zwiększa się o 50% w porównaniu do obecnych na rynku układów Bluetooth o najlepszej specyfikacji, osiągając transmisji danych audio o prędkości 12 Mb/s.

Oppo obiecuje też, że dzięki MariSilicon Y będzie można przesyłać przez Bluetooth 24-bitowy dźwięk o jakości 192 kHz bez zakłóceń. W efekcie bezprzewodowa łączność, przy wszystkich swoich zaletach, zagwarantuje równie dobre brzmienie jak połączenia przewodowe.

Nowa jednostka wyposażona jest także w swój własny kodek URLC (Ultra Resolution Lossless Codec). Co to daje? Według Oppo, w porównaniu z powszechnie stosowanymi bezstratnymi technologiami kodeków znacznie wyższy współczynnik kompresji URLC pozwala przesłać przez Bluetooth prawdziwie bezstratny dźwięk. W przeciwieństwie do kodeków, takich jak LDAC, LHDC, AAC i AptX, URLC osiąga wysoki poziom kompresji bez utraty jakości dźwięku.

Częścią układu MariSilicon Y jest też dedykowana jednostka NPU o mocy obliczeniowej do 590 miliardów operacji na sekundę (GOPS). Jej zadaniem jest optymalizacja dźwięku przestrzennego niezależnie od oryginalnego formatu. NPU pozwoli na wyizolowanie z nagrania poszczególnych dźwięków jak wokale, instrumenty perkusyjne, basy czy pojedyncze instrumenty i odpowiednie rozmieszczenie ich w wirtualnej przestrzeni 360 stopni. Użytkownik będzie mógł to samodzielnie kontrolować w zależności od upodobań.

Oppo zapowiada, że sprzęty wyposażone w MariSilicon Y będą kompatybilne z prawie wszystkimi powszechnie użytkowanymi akcesoriami audio. Nie wiadomo jednak, kiedy nowy układ pojawi się w dostępnych na rynku urządzeniach.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo