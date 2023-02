Lidlomix totalny! W Lidlu już są akcesoria do Monsieur Cuisine Smart

W Lidlu kupisz nie tylko inteligentnego robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart. W ofercie pojawiły się też akcesoria, które poszerzą jego możliwości i poprawią komfort używania.

Świetny robot kuchenny wjechał na półki Lidla przygotowany do korzystania między innymi z nasadki do siekania i tarcia produktów, której dotąd w oficjalnej dystrybucji w naszym kraju nie było. To już nieaktualne – Lidl zapowiedział wprowadzenie tej nakładki oraz kilku innych gadżetów, z którymi korzystanie z „Lidlomixa” będzie przyjemniejsze. Wprowadzane właśnie akcesoria będą pasować do nowego Monsieur Cuisine Smart oraz starszego Monsieur Cuisine Connect.

Akcesoria do MC Smart na Lidl.pl

Najbardziej cieszy mnie obecność w Polsce nasadki do tarcia i krojenia – tego najbardziej mi brakowało, gdy testowałam Monsieur Cuisine Connect. Nasadkę montuje się na misie głównej zamiast pokrywki. Z mieszadła na dole misy obroty przenoszone są na tarczę z ostrzami. Z jej pomocą można zetrzeć warzywa na surówkę lub pokroić je na plasterki. Ogórka na mizerię skroisz w kilka sekund. Do korzystania z tej nasadki przygotowany został specjalny tryb pracy MC Smart, a w menu znalazło się 5 nowych przepisów z jej użyciem.

Kolejna ciekawa, choć niszowa nowość, to przystawka do robienia soków. Sokownik parowy pozwala delikatnie wyciskać sok z warzyw i owoców. Korzystanie z niego przypomina gotowanie na parze, a gotowy sok jest odprowadzany do naczynia wężykiem. Jeśli sporo gotujesz na parze, ucieszą Cię z pewnością ceramiczne foremki przystosowane między innymi do tego zadania.

W recenzji MC Smart wspomniałam, że „dziubek” misy głównej robota jest podejrzany i nie budzi mojego zaufania. Ktoś mnie widocznie posłuchał, bo na Lidl.pl można już kupić nakładkę do nalewania. Po zdjęciu pokrywki z misy można ją umieścić na krawędzi i bezpiecznie rozlać sos czy zupę na talerze. Kolejny drobiazg to łopatka obrotowa, która ułatwi wyjmowanie dań z dna misy, gdzie znajduje się mieszadło.

Wymienione wyżej dodatki kupisz w sklepie internetowym Lidl.pl, zapewne będą też pojawiać się na półkach sklepów stacjonarnych. Ceny wyglądają następująco:

łopatka lub nalewak – 24,99 zł;

6 foremek – 39,99 zł;

przystawka sokownika parowego – 119 zł;

nakładka do krojenia i tarcia – 169 zł.

