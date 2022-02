Lidl kusi fanów taniej elektroniki. Hit na koniec zimy [17.02.2022]

Sieć sklepów Lidl wprowadza do oferty elektroniczny gadżet, który na koniec zimy może się przydać każdemu z nas. Produkt marki SilverCrest zadziała z Androidem, jak i iPhone'em.

Od czwartku 17 lutego w sieci sklepów Lidl dostępna będzie opaska sportowa SilverCrest, która może okazać się doskonałym gadżetem do szybkiego przejścia z zimowego rozleniwienia do wiosennej aktywności. Nie jest to pierwszy model opaski sportowej w ofercie Lidla, na stronie znajdziemy np. SAS 89 wyceniony na 119 zł, tym razem jednak sklep przyciąga uwagę bardzo niską ceną — zaledwie 79,90 zł.

Sposób na nadmierne kilogramy i nie tylko

Opaska sportowa dostępna w ofercie Lidla wyposażona została w kolorowy wyświetlacz i czujnik do aktywnego pomiaru tętna. Stale też działa akcelerometr, który zbiera informacje o pokonanych każdego dnia krokach. Nie zabrakło też informacji o czasie trwania aktywności fizycznej, liczbie spalonych kalorii czy nawet analizy jakości snu i przypominania o przyjmowaniu leków.

Jak przystało na opaskę sportową, wyświetlana jest też rzecz jasna aktualna godzina, data, pogoda informacje o połączeniach, wiadomościach, wpisach w kalendarzu czy aktywności w mediach społecznościowych. W gazetce Lidla (i na jego stronie) w chwili publikacji tego tekstu nie było informacji o konkretnym modelu, ale dołączony kod QR sugeruje, że do czynienia mamy z modelem SilverCrest SAS 90, następcą wyżej wspomnianego i znacznie droższego SAS 89. Tym bardziej cena opaski, co warto dodać objętej 3-letnią gwarancją, wydaje się atrakcyjna.

Sprzęt współpracuje z telefonami z Androidem (od 6.0) i iOS-em (od 8.0), a do parowania wykorzystuje łączność Bluetooth 4.2. Typowy czas pracy to 5 do 7 dni, czas ładowania wynosi 2h, a ważąca 23 gramy opaska ma uszczelnienia, dzięki czemu spełnia normę IP68.

Zobacz: Thermomix i Lidl znów się biją. Był nokaut, ale ledwie na chwilę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Lidl

Źródło tekstu: wł