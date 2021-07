LG TONE Free FP8 i FP9: słuchawki TWS z odkażającym etui Uvnano i efektami przestrzennymi

Firma LG wprowadza nowe słuchawki bezprzewodowe TONE Free FP8 i FP9 z funkcjami, które zwiększają efekty przestrzenne (Spatial Processing i 3D Sound Stage) oraz podnoszą dyskrecję rozmów (Whispering Mode). W zestawie znalazło się też odkażające etui Uvnano.

LG wprowadza nowe słuchawki douszne dla aktywnych – LG TONE Free FP8 i FP9 z oferty na rok 2021. Konstruując je, producent podjął współpracę z laboratorium projektowania ergonomicznego i przeprowadził analizę kształtu setek ludzkich uszu. Na podstawie tych badań przygotowano konstrukcję Arc Design, czyli skrócenie słuchawki o 4,4 mm w stosunku do poprzednich modeli. LG przekonuje, że zapewnia to idealne wyważenie i dopasowanie podczas użytkowania w ruchu. Odporność na zachlapanie IPX4 sprawia, że słuchawki można nosić nawet w czasie intensywnych treningów lub w deszczu.

Nowością w linii LG TONE Free jest opracowana przez firmę Meridian Audio funkcja Headphone Spatial Processing. Producent obiecuje, że dzięki niej słuchacz będzie miał wrażenie, że jest otoczony dźwiękiem docierającym ze wszystkich stron.

Kolejną cechę nowych słuchawek stanowi funkcja 3D Sound Stage. Odpowiada ona z kolei za poszerzenie sceny dźwiękowej poprzez skalowanie, co ma sprawiać, że brzmienie będzie bardziej realistyczne. Nowe modele TONE Free odtwarzają silniejsze basy przy zachowaniu czystości i szczegółowości fonii. Wyposażone są w większe głośniki o ulepszonej konstrukcji, do tego z silikonowym brzegiem membrany zwiększającym jej elastyczność i zakres ruchu.

Trzy mikrofony mają zapewnić wyższą jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych – uwydatniają głos użytkownika i tłumią niepożądane odgłosy z otoczenia. Nowy tryb Whispering Mode pozwala trzymać prawą słuchawkę przy ustach, by pełniła funkcję mikrofonu, co zapewni większą dyskrecję połączeń i sprawdzi się np. w bibliotece lub zatłoczonym metrze. Funkcja aktywnego tłumienia hałasu eliminuje głosy o niskich częstotliwościach, których nie mogą całkowicie blokować wkładki douszne.

Zobacz: Słuchawki Nokia BH-805 trafiają do Europy

Etui z funkcją odkażania

Nowe słuchawki TONE Free wyposażone zostały w etui UVnano, które ma funkcję odkażania wkładek dousznych. Wbudowane w etui diody LED, które emitują promieniowanie UV-C, już w ciągu pięciu minut niszczą do 99,9 procent bakterii znajdujących się na siatce głośnika.

Etui modelu FP9 wyposażono w funkcję nadajnika Bluetooth. Etui można podłączyć do portu USB C lub wyjścia audio smartfonu czy konsoli do gier i w ten sposób odbierać sygnał w słuchawkach.

Zobacz: Huawei FreeBuds 4 | Szybki test słuchawek TWS

10 godzin pracy

LG obiecuje do 10 godzin odtwarzania, a etui pozwala wydłużyć czas pracy do 24 godzin. Funkcja szybkiego ładowania po 5 minutach zapewnia godzinę dodatkowego słuchania. LG TONE Free FP8 zostały wyposażone również w funkcję ładowania bezprzewodowego.

Po sparowaniu słuchawek ze smartfonem aplikacja TONE Free umożliwia korzystanie z dodatkowych opcji, takich jak: korektor dźwięku, tryb Ambient Sound, konfigurowanie przycisków dotykowych czy funkcja Find My Earbuds, która pomaga zlokalizować słuchawki. W aplikacji znajduje się również zakładka LAB – zapewnia ona dostęp do specjalnych ustawień, czyli trybów Whispering Mode i Game Mode.

Nowe słuchawki LG TONE Free zostaną wprowadzone do sprzedaży w Polsce we wrześniu. Ceny nie są jeszcze znane. Oferowane są w eleganckich wersjach kolorystycznych: czarnej – Charcoal Black i perłowobiałej – Pearl White.

Zobacz: OnePlus ma nowe słuchawki - rzuca wyzwanie AirPodsom Pro

Zobacz: Shanling MTW300 | szybki test słuchawek TWS o audiofilskim zacięciu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: LG

Źródło tekstu: LG