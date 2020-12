Lenovo K12 w wersji globalnej, czyli odgrzewany kotlet

Lenovo zaprezentował niedawno w Chinach budżetowe modele K12 oraz K12 Pro. Teraz pierwszy z nich doczeka się w wersji globalnej, jednak... nie będzie to żaden wyjątkowy smartfon.

Lenovo w Europie rzadko kiedy pokazuje smartfony pod swoją własną marką. Oczywiście pojawiają się modele z najwyższej półki, takie jak gamingowy Lenovo Legion, ale do walki o Stary Kontynent Chińczycy skierowali Motorolę. Sami skupiają się na rynku tabletów i laptopów. Są jednak kraje, gdzie Lenovo woli walczyć o rynek pod swoją właściwą marką. Teraz na te właśnie rynki pozachińskie trafi Lenovo K12. Nie jest to jednak telefon jedyny w swoim rodzaju. Tak naprawdę to Motorola Moto E7 z inną nazwą. Oznacza to zatem, że globalna wersja urządzenia będzie słabsza od tej, która jest przeznaczona na rynek chiński. Tam bowiem Lenovo K12 to tak naprawdę Motorola Moto E7 Plus.

Przypomnijmy: Motorola Moto E7 ma wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i układ MediaTek Helio G25. Aparat przedni to pojedynczy sensor 5 Mpix, natomiast z tyłu urządzenia znajdują się dwa sensory: 48 Mpix oraz 2 Mpix. W kwestii pamięci mamy 2 GB RAM oraz 32 GB pamięci wbudowanej. Akumulator ma pojemność 4000 mAh. Możemy się spodziewać też ładowania 10 W i Androida 10.

Źródło tekstu: mysmartprice, wł