Lenovo przedstawia zawsze podłączony IdeaPad 5G i Lenovo Tab P11 z dodatkami

Lenovo zaprezentowało laptop i tablet, które zawsze będą połączone z internetem. IdeaPad 5G to laptop z miejscem na kartę SIM i modemem 5G i LTE. Lenovo Tab P11 zaś to uniwersalny tablet, do którego powstało mnóstwo akcesoriów.

Lenovo IdeaPad 5G

IdeaPad 5G to 14-calowy laptop, który zapewni mobilność, wygodę pracy i zawsze będzie połączony z internetem. Jeśli zamierzasz pracować w podróży, szukasz alternatywy dla kiepskiego WiFi, albo po prostu chcesz mieć „plan B” – ten laptop się sprawdzi. Do tego Lenovo zapewnia, że jego akumulator zapewni do 20 godzin pracy.

Sercem IdeaPada 5G jest SoC Qualcomm Snapdragon 8cx 5G, który widzieliśmy już w laptopach Acer Spin 7 czy Lenovo Yoga 5G. Czipowi towarzyszy układ graficzny Qualcomm Adreno 680 oraz modem 4G/5G Qualcomm Snapdragon X55, zdolny nawiązać połączenie o prędkości nawet 7 Gb/s, jeśli infrastruktura sieciowa na to pozwoli (będzie też wariant z modemem LTE). Do tego będzie można dołożyć do 8 GB RAM-u LPDDR4X i dysk SSD PCIe i pojemności do 512 GB.

Poza tym znalazł się tu 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080p i jasności 300 nitów. Lenovo chwali się, że jest w stanie wyświetlić 100% gamutu sRGB. Głośniki są skierowane w stronę użytkownika i mają certyfikat Dolby Audio, nie zabrakło też podwójnego mikrofonu na potrzeby telekonferencji. Całość waży 1,2 kg i ma 14,9 mm grubości. Na bokach znalazły się dwa porty USB-C, gniazdo na słuchawki, tacka na SIM, włącznik i gniazdo USB-A. Na IdeaPadzie 5G jest zainstalowany system Windows 10 w wersji dla architektury Arm. Cena i data premiery tego modelu jeszcze nie jest znana.

Lenovo Tab P11

Lenovo Tab P11 powstał jako odpowiedź na niedawny renesans tabletów. Lenovo zapewnia nie tylko wysokiej jakości tablet z 11-calowym ekranem, ale też ciekawe akcesoria, dzięki którym można zrobić na tym sprzęcie znacznie więcej. Dostępna jest okładka z klawiaturą Keyboard Pack, rysik Precision Pen 2 i stacja ładująca, która posłuży także za podstawkę. Tablet ma też własną stopkę podobną do tej, jaką znamy z komputerów Microsoft Surface.

Ekran typu LCD ma rozdzielczość 2K i jasność 400 nitów. Nie zabrakło filtrowania niebieskiego światła, certyfikowanego przez instytut TÜV Rheinland. Warto też dodać, że to jeden z nielicznych tabletów na rynku, certyfikowanych do odtwarzania Netflixa w HD. Nie zabrakło głośników Dolby Atmos.

Wewnątrz znalazł się SoC Qualcomm Snapdragon 662, kojarzony raczej ze średnią półką, z 4 lub 6 GB RAM-u, 128 GB na dane, dwuzakresowym Wi-Fi 6 i modemem LTE. Całość ma 7,5 mm grubości i waży 490 gramów. Akumulator o pojemności 7500 mAh ma zapewnić do 15 godzin pracy. Tablet działa pod kontrolą Androida 10.

Lenovo Tab P11 jest dostępny w dwóch odcieniach szarości. Już można go kupić w USA, gdzie kosztuje 229,99 dolarów. Akcesoria można dokupić osobno.

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo