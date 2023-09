Kruger&Matz rusza ze sprzedażą dwóch niedrogich tabletów

Na polskim rynku zadebiutowały dwa nowe tablety marki Kruger&Matz. Producent chwali je za wyróżniające się parametry techniczne oraz cenę.

Pierwsze, czym zwracają na siebie uwagę nowe tablety z serii Kruger&Matz Eagle, to elegancka, metalowa obudowa w kolorze szarym, która została wykonana z dbałością o najmniejszy detal, a także wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem. Nowe urządzenia są lekkie i poręczne oraz nie zajmują dużo miejsca w torbie czy plecaku.

Nowe tablety pracują pod kontrolą systemu Android 13, który zapewnia dostęp do tysięcy przydatnych aplikacji i gier ze sklepu Google Play. Z kolei za wydajność urządzeń odpowiada Unisoc Tiger T618 z 8-rdzeniowym procesorem o taktowaniu 2 GHz i układem graficznym Mali-G52.

Tym, co różni oba modele, to ilość pamięci wewnętrznej oraz RAM-u. W przypadku modelu Eagle 1075 jest to odpowiednio 128 GB i 6 GB, natomiast w modelu Eagle 1074 – 64 GB i 4 GB. Pamięć masową można rozszerzyć o dodatkowe 2 TB za pomocą karty microSD.

Nie różni się natomiast ekran w urządzeniach. Jest to 10,4” matryca IPS o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i proporcjach 16:10, która – jak zapewnia producent – doskonale odzwierciedla kolory oglądanych obrazów czy filmów.

Elegancka obudowa w każdym z urządzeń skrywa także akumulator o pojemności 6200 mAh, który powinien zapewnić długie godziny komfortowej pracy bez potrzeby podłączania zasilania. Są tu również dwa głośniki, które odpowiadają za dobre brzmienie odtwarzanych dźwięków, odbiornik GPS oraz modem LTE, który w połączeniu ze slotem na kartę nanoSIM umożliwia swobodne korzystanie z Internetu w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci Wi-Fi.

Aby umożliwić swobodną pracę czy naukę zdalną, nowe tablety zostały wyposażone w dwa aparaty fotograficzne – tylny 8 Mpix oraz przedni 5 Mpix. Ten ostatni sprawdzi się podczas komunikacji on-line.

Dostępność i cena

Oba urządzenia są dostępne na oficjalnej stronie internetowej producenta www.krugermatz.com oraz w sklepach elektronicznych Rebel Electro. Model Eagle 1074 został wyceniony na 649 zł, natomiast za Eagle 1075 trzeba zapłacić 779 zł.

Źródło zdjęć: Kruger&Matz

Źródło tekstu: Kruger&Matz