Już niedługo Redmi K30 Ultra

Chińska marka Redmi należąca do Xiaomi pracuje nad nowym telefonem. Tym razem będzie to urządzenie o nazwie Redmi K30 Ultra.

Seria Redmi K30 jest naprawdę różnorodna. Widzimy tam smartfony z różnych półek cenowych, a same różnice są naprawdę bardzo duże. Rodzina ta pokazuje jednak, ze Xiaomi naprawdę zależy na tym, by było o niej głośno. Redmi K30i reklamowany był bowiem jako najtańszy smartfon z łącznością 5G, Redmi K30 5G Speed Edition był z kolei pierwszym urządzeniem ze Snapdragonam 768... Tym razem jednak Xiaomi postanowił dla równowagi postawić na producenta z Republiki Chińskiej. W egzemplarzach Redmi K30 Ultra zobaczymy układy tajwańskiego MediaTeka. Najpewniej będzie to MediaTek Dimensity 1000.

Wiadomo też, że nowy telefon będzie miał aparat główny z sensorem 64 Mpix. Zadziwiającym trafem niedawno pojawiły się doniesienia o właśnie takim samym modelu. Twierdzono wtedy, że producentem głównego sensora aparatu będzie japoński Sony. Twierdzono wtedy, że wyświetlacz będzie miał odświeżanie 144 Hz. Grupa XDA Developers twierdzi jednak, że nie ma pewnoścu czy to informacje o tym samym modelu. Dotychczas głównym źródłem na temat Redmi K30 Ultra są linijki kodu MIUI 12.

Zobacz Redmi 8 dostaje Androida 10

Zobacz Helio G25 i Helio G35 – dwa nowe procesory MediaTeka z budżetowych Redmi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: xda-developers, wł