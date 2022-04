Jakie telefony Xiaomi dostaną Androida 13? Oto lista

Jakie telefony Xiaomi, Poco i Redmi dostaną Androida 13? Mamy listę urządzeń, których posiadacze mogą spodziewać się dobrej wiadomości.

Niektórzy producenci mają swoich klientów całkowicie gdzieś. Inaczej nie można bowiem nazwać polityki braku aktualizacji. Na szczęście to kwestia kilku marek Krzak. W przypadku większych marek mamy zwykle od jednej do trzech dużych aktualizacji Androida. Zależy od ceny zapłaconej za urządzenie.

Jakie telefony Xiaomi, Redmi i Poco dostaną Androida 13? Na szczęście nie jest to już dla nas tajemnicą. Wszystko dzięki Xiaomiui, która to strona podzieliła się informacjami pochodzącymi z samego serca Xiaomi. Posiadacze całkiem sporej liczby telefonów mogą się spodziewać uaktualnienia do nowej wersji systemu operacyjnego Google.

Do wprowadzenia Androida 13 zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz wiemy czego się spodziewać.

Jakie telefony dostaną zatem aktualizację?

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro/ Mi 11 Ultra /Mi 11i/Mi 11X/Mi 11X Pro/ Mi 11 Lite 4G/5G/Mi 11 LE/Mi 11 Lite NE 5G

Xiaomi-11i /11i Hypercharge

Xiaomi 11T/11T Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi-12/12 Pro/12X/12X Pro, 12S/12S Pro/12 Lite

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mix Fold/Fold 2

Xiaomi-Civi/Civi S

Xiaomi Pad 5/Pad 5 Pro

Redmi 10/10 Prime/10 2022/10 Prime 2022/10 5G/10 Prime+ 5G/10C

Redmi Note 10/Note 10S/Note 10 Pro/Note 10 Pro Max/Note 10 Pro 5G/Note 10T/Note 10 5G

Redmi-Note 11/Note 11 NFC/Note 11S/Note 11 Pro 4G/Note 11 Pro 5G/Note 11 Pro+ 5G/Note 11 Pro/Note 11 Pro+/Note 11E Pro

Redmi Note 11T/Note 11 5G/4G

Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40 Gaming Edition/K40S

Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming Edition

Poco F3/F3 GT

Poco X3 GT/X3 Pro

Poco F4 / F4 Pro / F4 GT

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G / M4 Pro 4G / M4 5G

