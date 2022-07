Szybkie ładowanie 200 W stało się faktem. Debiutuje iQOO 10 Pro

Firma Vivo przekroczyła kolejną barierę w szybkości ładowania smartfonu. Zadebiutował iQOO 10 Pro, który można zasilić z mocą 200 W.

Marka iQOO należy do Vivo, jednak jej zasięg ograniczony jest do Chin i Indii, więc tej nowości firmy w Europie nie zobaczymy. iQOO 10 Pro jest jednak ciekawy ze względu na nowy rekord w szybkość ładowania – 200 W. Co prawda powstawały już wcześniej podobne rozwiązania, np. Xiaomi, jednak nie wyszły one poza fazę prototypów. iQOO 10 Pro jest pierwszym komercyjnie dostępnym urządzeniem z takim zasilaniem.

iQOO 10 Pro - 10 minut do 100%

iQOO 10 Pro wyposażony jest w dwukomorową baterię o pojemności 4700 mAh. Dołączona do zestawu ładowarka GaN przekazuje prąd o natężeniu 10 A, a pełne naładowanie akumulatora trwa zaledwie 10 minut. Smartfon jest także zgodny ze standardem USB Power Delivery o mocy 65 W. Uzupełnieniem zasilania przewodowego jest ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W.

Pozostałe parametry telefonu również robią wrażenie. Moc do pracy dostarcza układ Snapdragon 8+ Gen 1, któremu pomaga 8 lub 12 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5. Z kolei pamięci UFS 3.1 użytkownicy otrzymają 256 lub 512 GB.

Smartfon wyposażony jest także w dodatkowy układ graficzny Vivo V1+, zapewniający większa moc w grach przy zachowaniu niskiej temperatury. Procesor optymalizuje także przetwarzanie obrazu w aparacie.

iQOO 10 Pro wyróżnia się też świetnym ekranem – to zakrzywiona na krawędziach matryca E5 AMOLED LTPO 3.0 o przekątnej 6,78 cala w rozdzielczości 2K 1440 x 3200. Wyświetlacz zapewnia odświeżanie 120 Hz, 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, wsparcie dla HR10+ i został fabrycznie skalibrowany dla zachowania jak największej wierności obrazu (deltaE < 0,32). Maksymalna jasność wyświetlacza sięga 1500 nitów.

Główny aparat w iQOO 10 Pro wyposażony jest w matrycę 50 Mpix (ISOCELL GN5, 1/1.56, 1,0 µm), optykę f/1,88 i optyczną stabilizację w formie mini gimbala. Drugi aparat, szerokokątny również ma 50 Mpix (kąt widzenia 150°), a trzeci to telefoto 14,6 Mpix (zoom 3x). Z przodu znajduje się aparat 16 Mpix.

Smartfon zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6 ax, Bluetooth 5.3 z aptX Adaptive i LDAC, a także NFC. Na obudowie znalazło się miejsce na głośniki stereo.

iQOO 10 Pro wchodzi do sprzedaży w Chinach za kwoty zaczynające się od 4999 juanów, czyli niecałe 3500 zł. Nie wiadomo, czy telefon wejdzie na inne rynki, ale nic nie wskazuje na to, że trafi do Europy. Szkoda, bo mógłby wzbudzić spore zainteresowanie.

iQOO 10

Równolegle z modelem Pro firma zaprezentowała prostszy model iQOO 10 o bardzo podobnej specyfikacji, ale też nieco skromniejszej. Ładowanie zostało zmniejszone do standardowego 120 W, nie ma też ładowania bezprzewodowego.

Nieco inna jest też konfiguracja aparatów – główny 50 Mpix ma tradycyjną stabilizację OIS zamiast gimbala, a aparat szerokokątny łączy matrycę 13 Mpix i optykę 120°. Aparat tele oferuje z kolei czujnik 12 Mpix z zoomem 2x.

iQOO 10 również ma ekran 6,78 cala E5 AMOLED, ale płaski o mniejszej rozdzielczości 1080 x 2400.

Chińskie ceny za iQOO 10 zaczynają się od 3699 juanów, czyli 2550 zł.

