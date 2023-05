iPhone 14 z nową funkcją ale w Polsce z niej nie skorzystasz

Apple wprowadza funkcję satelitarnego sygnału SOS w nowych krajach. Tym razem gigant z Cupertino udostępnił narzędzie w państwach południowej hemisfery.

Apple wprowadził do swoich najnowszych flagowców funkcję satelitarnego sygnału SOS (Emergency SOS via Satelite), która może uratować życie wielu osobom w sytuacji, gdy wezwanie pomocy w inny sposób jest niemożliwe. Teraz z narzędzia będą mogli skorzystać mieszkańcy południowej półkuli. W Polsce funkcja nadal pozostaje niedostępna.

Satelitarne SOS dostępne w Australii i Nowej Zelandii

Satelitarny SOS Apple już od dziś dostępny jest na smartfonach z serii iPhone 14 w Australii i Nowej Zelandii. Jest to płatna usługa, lecz do zakupu urządzenia konsumenci dostaną również dwuletni darmowy okres korzystania z aplikacji. Funkcja pozwala połączyć się z odpowiednimi służbami, nawet gdy nie mamy dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

Funkcja ma też inne zastosowanie niż nagłe wypadki. Można jej użyć do udostępnienia swojej lokalizacji znajomym i rodzinie, co jest szczególnie przydatne w Australii, gdyż tam duże połacie terenu nie są objęte zasięgiem komórkowym.

Wcześniej narzędzie było dostępne wyłącznie w dwunastu krajach: Austrii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

