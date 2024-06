iPhone poda ważne informacje, ale musisz pogrzebać w ustawieniach

W trakcie WWDC 2024 Apple skupił się na prezentacji swojej własnej sztucznej inteligencji. Jednak nowy system iOS 18 wprowadza więcej nowości. Jedna z nich dotyczy ładowania.

Prezentacja Apple na tegorocznym WWDC skupiała się przede wszystkim na Apple Intelligence, czyli sztucznej inteligencji, która trafi do urządzeń z nadgryzionym jabłkiem. Jednak nie oznacza to, że jest to jedyna nowość, która trafi do systemu iOS 18. Firma z Cupertino przygotowała dużo więcej zmian, a jedna z nich dotyczy ładowania telefonów.

Ładowanie iPhone'a

Na pewno wielokrotnie zdarzyło się wam, że musieliście szybko wyjść z domu, a telefon był praktycznie rozładowany. Podłączacie go do ładowarki, a poziom baterii prawie w ogóle nie rośnie. Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, jak wielką rolę odgrywa tutaj sama ładowarka. Dlatego warto skorzystać z nowości w systemie iOS 18. Pozwala on włączyć w ustawieniach baterii funkcję, która będzie informować o szybkości ładowania.



Nowa funkcja nie jest domyślnie włączona, więc musicie poszukać jej w ustawieniach telefonu. Przy podłączeniu wolnej ładowarki telefon nas o tym poinformuje na wykresie. Nie wiadomo, co dokładnie dla Apple oznacza wolne ładowanie. Z Reddita dowiadujemy się, że taka informacja na pewno pojawiła się w przypadku ładowarki 5 W. Szkoda, że jednocześnie system nie wyświetla żadne informacji już w momencie podłączenia wolnej ładowarki, np. w formie pomarańczowej ikony baterii.

Poza tym iOS pozwala ustawić inne poziomy maksymalnego naładowania baterii. Wcześniej dało się wybrać tylko 80 proc. W iOS 18 do wyboru będzie też 85, 90 i 90 proc.

