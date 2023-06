Smartfon w etui? Zapomnij. Idzie coś lepszego

Apple pracuje nad materiałem, który ma być tak wytrzymały, że zapomnimy o etui – wynika ze złożonego w USA wniosku patentowego.

Temat noszenia smartfonów w etui, lub nie, od lat wywołuje pewien dysonans. Z jednej strony, nie po to kupuje się urządzenia coraz elegantsze, by maskować design pod silikonem. Z drugiej jednak szkoda byłoby wart nierzadko kilka tysięcy złotych sprzęt uszkodzić.

Ale być może taki dylemat wkrótce odejdzie w niepamięć. Jak bowiem donosi serwis „Gizchina”, powołując się odnaleziony wniosek patentowy, Apple pracuje właśnie nad superwytrzymałym kompozytem, który w myśl założeń miałby zwolnić użytkowników z myślenia o zakupie etui.

Stal spotyka się ze stomatologiczną ceramiką

Kompozyt przestrzenny, jak określa się rzeczony materiał w dokumentach, to trójwymiarowa struktura stanowiąca połączenie stali i ceramiki. Wszystko po to, aby uzyskać ponoć doskonałą odporność zarówno na upadki, jak i zarysowania.

Sama stal chirurgiczna, jaką producent stosuje obecnie w iPhone'ach z linii Pro, jest ciężka do skruszenia, ale wciąż relatywnie łatwo się rysuje. Ceramika to z kolei jej przeciwieństwo. Zarysować ją trudno, ale łatwo można zbić. Tak więc ani jeden, ani drugi materiał nie jest optymalny.

Co planuje Apple, to stworzenie swoistej siatki, łączącej stal z ceramiką cyrkonową, a więc tą, z której w stomatologii tworzy się korony imitujące naturalne zęby. Tak, by struktura atomowa materiałów przeplatała się co 10-100 mikronów. Jak przekonuje firma, w ten sposób można stworzyć obudowę definitywną, odporną na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Rzecz jasna, jak to z wszelkimi wnioskami patentowymi bywa, nigdzie nie jest powiedziane, że opisywany materiał trafi na rynek konsumencki. Niemniej trzeba przyznać, że perspektywa uwolnienia od etui mogłaby być naprawdę mocnym hasłem marketingowym – a Apple takie rzeczy wprost uwielbia.

