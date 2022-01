iPhone we Francji jednak będzie upośledzony. W imię ekologii

Apple w końcu będzie mógł legalnie okroić francuskie pudełka iPhone'ów ze słuchawek. Wcześniej na przeszkodzie stało prawo konsumenckie, ale to właśnie uległo zmianie.

Tłumacząc się względami ekologicznymi, Apple, jak wiadomo, pozbawił sprzedawane iPhone'y słuchawek i ładowarek. Nie dotyczyło to jednak Francji, a przynajmniej nie w pełni, bo tamtejsze prawo konsumenckie definiowało zestaw słuchawkowy jako akcesorium obligatoryjne.

W Cupertino musieli więc zagryźć zęby i mimo niechęci wrzucać do pudełek EarPodsy, by nie narazić się na kary ze strony organów ochrony konsumenta.

Środowisko ważniejsze niż konsument

Niemniej jednak w końcu Apple może postawić na swoim, a to za sprawą grudniowej ustawy środowiskowej, która całkowicie eliminuje instytucję akcesoriów niezbędnych. Tym samym producenci znów mają wolną rękę w kwestii zawartości opakowań i, jak nietrudno się domyślić, chętnie z tej możliwości korzystają.

Znana francuska sieć sklepów elektronicznych Fnac poinformowała, że część modeli smartfonów, dostępnych dotychczas we Francji ze słuchawkami, wkrótce będzie dostarczana wyłącznie w okrojonym pakiecie.

W tym gronie na froncie znalazły się właśnie iPhone'y, choć nie są one osamotnione. Dla przykładu analogiczną decyzję podjęło Xiaomi, które również słuchawek zazwyczaj nie dostarcza, a lokalnie było do tego zmuszane.

Mniejszy zestaw, ale cena jak dotychczas

Co nie powinno dziwić, ale klientom zdecydowanie się nie spodoba, to fakt, że Fnac potwierdził już także ceny: urządzenia bez słuchawek nie będą tańsze niż te oferowane obecnie. Należy jednak zauważyć, że w wersji poszerzonej wcale nie były droższe. Po prostu brano to w koszty jako specyfikę rynku.

Ustawa środowiskowa, mimo licznych głosów sprzeciwu ze strony środowisk konserwatywnych, była oczkiem w głowie prezydenta Macrona. Polityk dopiął swego.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Wachiwit)

Źródło tekstu: Consomac, oprac. własne