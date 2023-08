iPhone 15 Pro Max może się spóźnić. To przez Sony

Zostały ostatnie tygodnie do premiery nowej generacji iPhone'ów. Topowe urządzenie może jednak trafić na rynek z opóźnieniem, co według niektórych źródeł może dotyczyć całej czwórki.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, nadchodząca seria iPhone'ów 15 ma zostać oficjalnie zaprezentowana 12 lub 13 września 2023 roku. Nowe smartfony Apple'a są zwykle wypuszczane na rynek około 10 dni później, zwykle w piątek. Istnieje możliwość, że osoby czekające na iPhone'a 15 Pro Max poczekają na to urządzenie trochę dłużej. Warto więc się uzbroić w cierpliwość.

Zgodnie z najnowszymi plotkami, topowy model iPhone'a 15 może zadebiutować na rynku nieco później z powodu firmy Sony. Japońska firma, która ma dostarczyć do tego smartfonu komponenty do aparatów, może nie być w stanie wyprodukować czujnika obrazu wymaganego do iPhone'a 15 Pro Max na czas. Według spostrzeżeń analityka giełdowego, urządzenie to może się opóźnić o 3 do 4 tygodni.

Oczekiwania dotyczące iPhone'a 15 Pro Max, największego, najdroższego i najbardziej urzekającego urządzenia z serii, są duże. Spekuluje się, że model ten (i tylko ten) dostanie teleobiektyw peryskopowy z większym zoomem optycznym (5x lub 6x). Ta innowacja podobno może być głównym winowajcą ewentualnego opóźnienia debiutu rynkowego smartfonu.

Wcześniejsza plotka wskazywała, że następny flagowiec firmy Apple może być wyposażony w nowy główny czujnik aparatu, Sony IMX903 1/1,14 cala. Byłaby to największa matryca, jaką kiedykolwiek zastosowano w iPhonie. Miałoby to pozytywny wpływ na jakość zdjęć oraz filmów, poprzez zmniejszenie szumów obrazu i powiększenie zakresu dynamicznego.

Są też jeszcze mniej optymistyczne doniesienia. Plotka sprzed około miesiąca zasugerowała, że cała seria iPhone 15 może zostać opóźniona do października. Czy tak się stanie, dowiemy się wkrótce.

Źródło tekstu: Phone Arena