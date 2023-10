To etui do iPhone'a 15 zawsze wygląda jak nowe

Firma Hama ma w swojej ofercie etui do najnowszych smartfonów Apple'a, czyli iPhone'ów 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. Są one odporne na wstrząsy czy zarysowania i przez długi czas powinny wyglądać jak nowe.

Hama rozwija swoje portfolio akcesoriów do amerykańskich produktów z logo nadgryzionego jabłka. Efektem tego jest premiera etui do iPhone’ów z serii 15. Niemiecka marka przygotowała obudowy Always Clear oraz Fantastic Feel, które mają być bardzo wytrzymałe, nie kosztując przy tym bardzo dużo.

Wszystkie etui Always Clear są przezroczyste, by móc eksponować stylistykę telefonów. Zostały wykonane z materiału D30 (termoplastyczny poliuretan), a ich najważniejszą zaletą jest fakt, że zawsze wyglądają jak nowe i nie żółknie wraz z upływem czasu, co jest zmorą wielu innych tego typu akcesoriów na smartfony. Obudowa zakrywa też boczne przyciski iPhone’a, chroniąc go przed dostaniem się tak kurzu i tworzy dobry punkt nacisku. Głośnik i gniazdo ładowania pozostają oczywiście odsłonięte.

Materiał jest antypoślizgowy, elastyczny i cienki, nie wpływa więc za bardzo na smukłość telefonu. Strukturalne wnętrze z punktami siatki zapobiega elektrostatycznemu zasysaniu, dzięki czemu pomiędzy osłoną ochronną a tyłem smartfonu nie powstaje nieestetyczny błonka.

Tylna obudowa jest odporna na zarysowania. Klucze, długopisy, monety i inne przedmioty, często znajdujące się w torbie lub kieszeni, nie powinny uszkodzić etui ani samego smartfona. Producent pomyślał o podwyższonych krawędziach produktu, co ma zapewnić ochronę wystających obiektywów aparatu bez ryzyka pogorszenia jakości zdjęć.

Nie mogło tu zabraknąć dodatkowej ochrony ekranu iPhone’a, za sprawą osłony w postaci podwyższonych krawędzi na całym obwodzie. Pokrowiec umożliwia też ładowanie bezprzewodowe i jest kompatybilny z produktami Apple MagSafe oraz Hama MagLine.

Hama oferuje też podobne etui z serii Fantastic Feel do iPhone’a 15, Plus i Pro. Od wyżej opisanego różni się tym, że nie jest przezroczyste, tylko czarne. Jak informuje niemiecki producent, jego nieklejąca się powierzchnia z jedwabistym wykończeniem gumowo-olejkowym pozostaje wyjątkowa przyjemna w dotyku.

Dostępność i cena

Etui Hama z serii Always Clear oraz Fantastic Feel do iPhone'ów 15 można kupić między innymi w sklepie internetowym producenta na stronie hamamobile.pl. Przezroczyste etui kosztuje 39,90 zł, niezależnie od modelu iPhone'a. Czarne etui to z kolei wydatek rzędu 59,90 zł.

Źródło zdjęć: chainarong06 / Shutterstock.com, Hama

Źródło tekstu: Hama