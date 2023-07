Czekasz na iPhone'a 15? To poczekasz dłużej

Firma Apple wkrótce zaprezentuje smartfony z serii iPhone 15. Urządzenia te mogą wejść na rynek z opóźnieniem – przewiduje Wamsi Mohan, analityk w Bank of America.

Seria Apple iPhone 14 była nękana problemami z zaopatrzeniem. Teraz okazuje się, że niektóre z tych problemów mogą utrzymywać się również w tym roku. Tak przynajmniej uważa Wamsi Mohan, Global Securities Analyst w Bank of America.

Prognoza amerykańskiego analityka opiera się na przeprowadzonej niedawno analizie łańcucha dostaw firmy Apple. Według niej, szansa na to, że iPhone'y 15 trafią na rynek w trzecim kwartale 2023 roku, jest niewielka. Bardziej prawdopodobne jest to, że wysyłki urządzeń ruszą w czwartym kwartale (od października do grudnia).

Przez ostatnie lata firma Apple prezentowała nowe flagowe iPhone'y we wrześniu. Ale jak widzieliśmy w ubiegłym roku, dostawa urządzeń może zająć kilka tygodni. Obecnie nie jest jasne, czy prognozowane opóźnienie dotyczy konkretnego modelu iPhone'a 15, czy wszystkich czterech wersji, które mają zostać zaprezentowane już za niecałe 2 miesiące.

Analityk przy okazji poinformował, że przychody firmy Apple w trzecim kwartale tego roku mogą wynieść 87,1 mld dolarów, co oznacza znaczący spadek poniżej oczekiwanych 91,6 mld USD. Ta kalkulacja przewiduje sprzedaż 48 milionów iPhone'ów, co stanowi trzymilionowy spadek w stosunku do przewidywanej sprzedaży w trzecim kwartale.

Oczekuje się, że w tym roku na rynek trafią cztery nowe smartfony Apple,a: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Podobny zestaw debiutował na rynku w 2022 roku: iPhone 14 (nasz test), iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro (nasz test) i iPhone 14 Pro Max (nasz test).

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: barrons.com, pricebaba.com