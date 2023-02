iPhone 14 Pro Max – tyle Apple płaci za części do smartfonu

iPhone 14 Pro Max w najtańszej wersji kosztuje w Polsce 7199 zł. Counterpoint sprawdził, ile kosztują części do tego urządzenia.

Counterpoint Research przyjrzał się kosztom produkcji topowego smartfonu firmy Apple. Urządzenie zadebiutowało jesienią ubiegłego roku z ceną 1099 dolarów za wariant z pamięcią 128 GB. W Polsce za tę wersję iPhone'a 14 Pro Max trzeba zapłacić 7199 zł.

Okazuje się, że koszt części, z których wykonany jest najnowszy flagowiec Apple'a w opisanej wyżej wersji wynosi 464 dolary (2083 zł). Oznacza to niewielki wzrost w stosunku do iPhone'a 13 Pro Max (o 3,4%). Głównym powodem wzrostu jest nowy główny aparat fotograficzny z tyłu o rozdzielczości 48 Mpix, a także wyświetlacz z funkcją AoD (Always on Display). Jednocześnie ceny niektórych komponentów spadły, co miało związek między innymi z wyższą popularnością technologii 5G.

Z raportu Counterpoint Research wynika też kilka innych ciekawostek:

Apple A16 Bionic jest o około 11 dolarów (49 zł) droższy od układu A15 Bionic.

Ogólna kategoria "przetwarzania", która obejmuje układ A16 Bionic, stanowi obecnie 20% całkowitych kosztów materiałów.

Samodzielnie zaprojektowane komponenty Apple'a mają większy udział w ogólnym koszcie części iPhone'a 14 Pro Max niż w przypadku iPhone'a 13 Pro Max. Stanowią one 22% całości.

Do kosztów związanych z iPhonem 14 Pro Max należy jeszcze doliczyć koszty produkcji, dystrybucji i promocji. Po uwzględnieniu tego wszystkiego okazuje się, że zysk Apple'a z każdego iPhoene'a 14 Pro Max jest na podobnym poziomie, jak w przypadku jego poprzednika.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Counterpoint, 9to5Mac