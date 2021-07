iPad Mini wreszcie dostanie USB-C - a to dopiero początek zmian

Nowy iPad Mini doczeka się kilku poważnych zmian względem poprzedników. Jedną z nich ma być zastąpienie złącza Lightning bardziej popularnym USB-C.

Od czasu debiutu iPada Mini w 2021 roku kolejne generacje urządzenia trzymały się sprawdzonej formuły i unikały bardziej drastycznych zmian. W tym kontekście tegoroczna edycja kompaktowego tabletu Apple może okazać się prawdziwą rewolucją. Jak sugerują ostatnie plotki, design urządzenia doczeka się gruntownego odświeżenia.

Nowy iPad Mini ma otrzymać nową obudowę z węższymi ramkami, dzięki czemu ma ona pomieścić większy wyświetlacz. Ten ma mieć pomiędzy 8,5 a 9" - dokładna przekątna nie została jeszcze potwierdzona. Oczywiście to oznacza, że z przodu zabraknie miejsca na Touch ID, jednak Apple nie zamierz całkowicie rezygnować z czytnika linii papilarnych. Zamiast tego zostanie on zintegrowany z przyciskiem zasilania. Wreszcie ramki urządzenia będą ścięte, podobnie jak w najnowszych iPhone'ach.

Prawdopodobnie jednak najważniejszą zmiana z perspektywy wielu użytkowników okaże się zastąpienie złącza Lightning uniwersalnym USB-C. Biorąc pod uwagę, że wcześniej z podobnym krokiem mieliśmy do czynienia w przypadku większych iPadów, wydaje się, że jest to naturalny krok także w kontekście iPada Mini. Rodzi on jednak istotne pytanie - co z iPhone'ami? Wygląda na to, że niedługo jako jedyne zostaną na placu boju z autorskim portem Apple.

